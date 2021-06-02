Надходження до держбюджету від початку 2021 року

За перші 5 місяців 2021 року (січень – травень), загалом, до держбюджету надійшло 421,0 мільярди гривень, або 104,5% від розпису звітного періоду, або на 18,3 мільярда гривень більше.

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Надходження ДПС та Держмитслужби:

Від Державної митної служби – 143,3 мільярда гривень , план виконали на 103,8%, або перевиконали на 5,5 мільярдів гривень.

– , план виконали на 103,8%, або перевиконали на 5,5 мільярдів гривень. Від Державної податкової служби (ДПС) становили 240,2 мільярда гривень, план виконали на 106,3%, або перевиконали на 14,1 мільярда гривень.

Надходження до фонду держбюджету митних платежів

Надходження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 29,5 мільярдів гривень, або 100,3% від розпису квітня, тобто на 0,1 мільярда гривень більше, ніж передбачав план. Загальну суму надходжень від початку 2021 року склали:

27,3 мільярда гривень у вигляді податку на додану вартість,

2 мільярди гривень – ввізного мита.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Від початку 2021 року – українці сплатили 132,8 мільярда гривень ЄСВ, що на 4,7 мільярда гривень більше, ніж було заплановано.

– українці сплатили 132,8 мільярда гривень ЄСВ, що на 4,7 мільярда гривень більше, ніж було заплановано. У травні 2021 року було сплачено 26,3 мільярда гривень.

Надходження до бюджету за травень 2021 року

У травні 2021 року до держбюджету України надійшло 107,2 мільярда гривень за даними Державної казначейської служби (ДКСУ). Місячний розпис, показник якого було збільшено у зв’язку з останніми змінами до закону про державний бюджет, виконано на 102,7%, або на 2,8 мільярда гривень більше.

Зауважте! План надходжень до держбюджету за квітень 2021 року склав 105,8 мільярда гривень, однак це на 2,3% менше, ніж передбачав план. Тобто бюджет недоотримав 107,2 мільярда гривень у квітні.

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Надходження від сплати податку

У травні українці сплатили 75 мільярдів гривень податків, що на 4,8% перевищує план. Найбільше у травні сплатили податку на:

прибуток – 29,8 мільярда гривень,

додану вартість – 10,7 мільярда гривень,

доходи фізосіб та військового збору – 10,2 мільярда гривень.

План за видатками

План за видатками від початку 2021 року, тобто за січень – травень, виконаний лише на 92,6%, або ж на 454,7 мільярда гривень. Разом з тим у Мінфіні розповіли, що фінансування соцвидатків, видатків на оборону, обслуговування боргу та субвенції/дотації місцевим бюджетам здійснювалось повністю.

Дефіцит бюджету

Від початку 2021 року держбюджет зведений з дефіцитом у розмірі 32,5 мільярда гривень. Що стосується загального фонду, то дефіцит становить 31,3 мільярда гривень, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 86,5 мільярда гривень.

Державні запозичення

Фактичні державні запозичення до загального фонду від початку поточного року, тобто за січень – травень становили 192,5 мільярди гривень, або 73,4% від запланованих на цей період, розповіли у Мінфіні.

Залучення до бюджету

Від розміщення ОВДП

Від облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) на фінансування бюджету залучено 156 мільярдів гривень, зокрема в іноземній валюті 40 мільярдів гривень, а саме:

мільярд доларів,

349,2 мільйона євро.

Із зовнішніх джерел

Із зовнішніх джерел залучено 36,5 мільярдів гривень, зокрема:

34,7 мільярда гривень від 8-річних облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під 6,875% річних,

1,7 мільярда гривень позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку у рамках 4 проєктів.

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