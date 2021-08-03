Дохід держбюджету: на скільки вдалось перевиконати план від початку 2021 року
Джерело:Міністерство фінансів України
Від початку 2021 року до Держбюджету-2021 надійшло майже 600 мільярдів гривень, що склало 104,6% від плану. Липневий розпис виконано на 102,2%.
Дохід Держбюджету-2021
- Від початку 2021 року, тобто за січень – липень, до загального фонду надійшло 581,5 мільярдів гривень, або 104,6% чи на 25,3 мільярда гривень більше.
- У липні 2021 року – надійшло 75,6 мільярда гривень й перевиконання плану склало 1,6 мільярда гривень, або 102,2%.
Читайте також Як скоротився обсяг проблемних кредитів за перше півріччя 2021 рокуНагадаємо, що за перше півріччя до загального фонду надійшло 506 мільярдів гривень, або 104,9% від розпису звітного періоду (+23,7 мільярда гривень).
Надходження до бюджету за 7 місяців від:
- Державної податкової служби (ДПС) – 330,5 мільярдів гривень й виконання становило 106,0%, або перевиконання на 18,6 мільярда гривень);
- Державної митної служби – 207,7 мільярда гривень, виконання становило 104,1%, або перевиконано план на 8,1 мільярда гривень;
- Єдиного соціального внеску (ЄСВ) – 194,3 мільярда гривень, що на 7,8 мільярда гривень перевищило очікувані (планові) показники ДПС за перших 7 місяців 2021 року. Із зазначеної суми 29,2 мільярда гривень надійшло у липні (+0,7 мільярда гривень до очікуваних).
План за видатками
Видатки за загальним фондом у період з січня по липень становили 634,5 мільярди гривень або 92,3% від розпису. Разом з тим у Мінфіні зазначили, що фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалось повністю.
Дефіцит державного фонду
За період з січня по липень 2021 року загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у розмірі 50,2 мільярда гривень, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 132,4 мільярда гривень.
Детальніше Дефіцит держбюджету від початку року перевищив 50 мільярдів гривень
Державні запозичення
У Мінфіні розповіли, що фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – липень 2021 року склали 296,7 мільярда гривень або 74,7% від запланованих на цей період.
Залучення до бюджету
Від розміщення ОВДП
Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 235 мільярдів гривень, у тому числі в іноземній валюті 63,5 мільярди гривень:
- 1,8 мільярда доларів,
- 418,1 мільйона євро.
З зовнішніх джерел
Із зовнішніх джерел з січня по липень залучили 59,9 мільярда гривень, зокрема:
- від розміщення 8-річних ОЗДП під 6,875% річних залучили 48,2 мільярда гривень;
- від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у рамках 4 проєктів та однієї програми – 11,7 мільярда гривень.
До теми Мінфін залучив до держбюджету додаткові майже 8 мільярдів: як це сталосяНагадаємо! Згідно з проєктом Держбюджету-2021, доходи держбюджету передбачаються на рівні 1,092 трильйона гривень, видатки становитимуть 1,328 трильйона гривень, а дефіцит бюджету на 2021 рік зменшили до 5,5% ВВП, що становить 246,6 мільярда гривень.
Державний борг
- Платежі з погашення державного боргу за січень – липень 2021 року склали 265,2 мільярда гривень (99,7% плану),
- Платежі з обслуговування – 78 мільярдів гривень (93,4% плану).
Зверніть увагу, що станом на 30 червня державний та гарантований державою борг України склав понад 2,51 трильйона гривень.