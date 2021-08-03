Дохід держбюджету: на скільки вдалось перевиконати план від початку 2021 року

Від початку 2021 року до Держбюджету-2021 надійшло майже 600 мільярдів гривень, що склало 104,6% від плану. Липневий розпис виконано на 102,2%.

Дохід Держбюджету-2021

Від початку 2021 року , тобто за січень – липень, до загального фонду надійшло 581,5 мільярдів гривень, або 104,6% чи на 25,3 мільярда гривень більше.

, тобто за січень – липень, до загального фонду надійшло 581,5 мільярдів гривень, або 104,6% чи на 25,3 мільярда гривень більше. У липні 2021 року – надійшло 75,6 мільярда гривень й перевиконання плану склало 1,6 мільярда гривень, або 102,2%.

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Надходження до бюджету за 7 місяців від:

Державної податкової служби (ДПС) – 330,5 мільярдів гривень й виконання становило 106,0%, або перевиконання на 18,6 мільярда гривень);

(ДПС) – 330,5 мільярдів гривень й виконання становило 106,0%, або перевиконання на 18,6 мільярда гривень); Державної митної служби – 207,7 мільярда гривень, виконання становило 104,1%, або перевиконано план на 8,1 мільярда гривень;

– 207,7 мільярда гривень, виконання становило 104,1%, або перевиконано план на 8,1 мільярда гривень; Єдиного соціального внеску (ЄСВ) – 194,3 мільярда гривень, що на 7,8 мільярда гривень перевищило очікувані (планові) показники ДПС за перших 7 місяців 2021 року. Із зазначеної суми 29,2 мільярда гривень надійшло у липні (+0,7 мільярда гривень до очікуваних).

План за видатками

, що за перше півріччя до загального фонду надійшло 506 мільярдів гривень, або 104,9% від розпису звітного періоду (+23,7 мільярда гривень).

Видатки за загальним фондом у період з січня по липень становили 634,5 мільярди гривень або 92,3% від розпису. Разом з тим у Мінфіні зазначили, що фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалось повністю.

Дефіцит державного фонду

За період з січня по липень 2021 року загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у розмірі 50,2 мільярда гривень, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 132,4 мільярда гривень.

Детальніше Дефіцит держбюджету від початку року перевищив 50 мільярдів гривень

Державні запозичення

У Мінфіні розповіли, що фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – липень 2021 року склали 296,7 мільярда гривень або 74,7% від запланованих на цей період.

Залучення до бюджету

Від розміщення ОВДП

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 235 мільярдів гривень, у тому числі в іноземній валюті 63,5 мільярди гривень:

1,8 мільярда доларів,

418,1 мільйона євро.

З зовнішніх джерел

Із зовнішніх джерел з січня по липень залучили 59,9 мільярда гривень, зокрема:

від розміщення 8-річних ОЗДП під 6,875% річних залучили 48,2 мільярда гривень;

від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у рамках 4 проєктів та однієї програми – 11,7 мільярда гривень.

До теми Мінфін залучив до держбюджету додаткові майже 8 мільярдів: як це сталося

Згідно з проєктом Держбюджету-2021 , доходи держбюджету передбачаються на рівні 1,092 трильйона гривень, видатки становитимуть 1,328 трильйона гривень, а дефіцит бюджету на 2021 рік зменшили до 5,5% ВВП, що становить 246,6 мільярда гривень.

Державний борг