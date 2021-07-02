Дохід держбюджету: на скільки перевиконали план за перше півріччя 2021 року

За перше півріччя 2021 року Україна перевиконала план державного бюджету майже на 105%. Як повідомило Міністерство фінансів, до бюджету надійшло понад пів трильйону гривень, за цей період.

Дохід держбюджету від початку 2021 року

За перше півріччя до загального фонду надійшло 506 мільярдів гривень, або 104,9% від розпису звітного періоду (+23,7 мільярда гривень). Також держбюджет за цей період звели з дефіцитом у 50 мільярдів гривень, водночас за надходженнями до загального фонду план перевиконали на 4,9%.

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Надходження до держбюджету за I півріччя 2021 року від:

Державної податкової служби надходження становили 50,8 мільярда гривень або 106,1% від розпису червня;

надходження становили 50,8 мільярда гривень або 106,1% від розпису червня; держпідприємств – 12,9 мільярда гривень;

– 12,9 мільярда гривень; податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 12,4 мільярда гривень;

– 12,4 мільярда гривень; податку на додану вартість – 10,8 мільярда гривень;

– 10,8 мільярда гривень; митниці – 31,3 мільярда гривень, що на 9,4% перевищує розпис червня, з яких 29 мільярдів гривень надійшло у вигляді податку на додану вартість, а 2,1 мільярда гривень – ввізного мита;

– 31,3 мільярда гривень, що на 9,4% перевищує розпис червня, з яких 29 мільярдів гривень надійшло у вигляді податку на додану вартість, а 2,1 мільярда гривень – ввізного мита; Державна податкова служба (ДПС) – 291 мільярд гривень, розпис виконано на 106,2%;

(ДПС) – 291 мільярд гривень, розпис виконано на 106,2%; Держмитслужби – 174,6 мільярда гривень, виконання становило 104,8%;

– 174,6 мільярда гривень, виконання становило 104,8%; єдиного соцвнеску (ЄСВ) – 165,0 мільярда гривень.

Надходження до держбюджету за червень

У червні 2021 року надходження до держбюджету становили 84,9 мільярда гривень. Місячний розпис виконано на 106,9% (+5,4 мільярда гривень).

План за видатками

Видатки за загальним фондом у період з січня по червень становили 558,4 мільярда гривень, або 92,6% від розпису. Разом з тим у Мінфіні зазначили, що фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалось повністю.

Дефіцит держбюджету-2021

За I півріччя (січень – червень) 2021 року держбюджет виконано з дефіцитом у розмірі 50,4 мільярда гривень. Що стосується загального фонду, він був виконаний з дефіцитом у сумі 49,8 мільярда гривень, при розписі у сумі 118,9 мільярда гривень.

Державні запозичення

Фактичні державні запозичення до загального фонду від початку поточного року, тобто за січень – червень становили 257,8 мільярда гривень, або 76,6% від запланованих на цей період, зазначило міністерство.

Залучення до бюджету-2021 за I півріччя

Від розміщення ОВДП

Від розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) на фінансування бюджету залучено до держбюджету 211,4 мільярда гривень, зокрема в іноземній валюті 59,7 мільярда гривень, з яких:

1,7 мільярда доларів,

409,9 мільйона євро.

З зовнішніх джерел

З зовнішніх джерел залучено 46,4 мільярда гривень, зокрема:

34,7 мільярда гривень, або 1,25 мільйона доларів шляхом розміщення 8-річних облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під 6,875% річних.

11,3 мільярда гривень, або від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у рамках 4 проєктів та однієї програми.

Державний борг