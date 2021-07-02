Дохід держбюджету від початку 2021 року

За перше півріччя до загального фонду надійшло 506 мільярдів гривень, або 104,9% від розпису звітного періоду (+23,7 мільярда гривень). Також держбюджет за цей період звели з дефіцитом у 50 мільярдів гривень, водночас за надходженнями до загального фонду план перевиконали на 4,9%.

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Надходження до держбюджету за I півріччя 2021 року від:

Державної податкової служби надходження становили 50,8 мільярда гривень або 106,1% від розпису червня;

надходження становили 50,8 мільярда гривень або 106,1% від розпису червня; держпідприємств – 12,9 мільярда гривень;

– 12,9 мільярда гривень; податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 12,4 мільярда гривень;

– 12,4 мільярда гривень; податку на додану вартість – 10,8 мільярда гривень;

– 10,8 мільярда гривень; митниці – 31,3 мільярда гривень, що на 9,4% перевищує розпис червня, з яких 29 мільярдів гривень надійшло у вигляді податку на додану вартість, а 2,1 мільярда гривень – ввізного мита;

– 31,3 мільярда гривень, що на 9,4% перевищує розпис червня, з яких 29 мільярдів гривень надійшло у вигляді податку на додану вартість, а 2,1 мільярда гривень – ввізного мита; Державна податкова служба (ДПС) – 291 мільярд гривень, розпис виконано на 106,2%;

(ДПС) – 291 мільярд гривень, розпис виконано на 106,2%; Держмитслужби – 174,6 мільярда гривень, виконання становило 104,8%;

– 174,6 мільярда гривень, виконання становило 104,8%; єдиного соцвнеску (ЄСВ) – 165,0 мільярда гривень.

Надходження до держбюджету за червень

У червні 2021 року надходження до держбюджету становили 84,9 мільярда гривень. Місячний розпис виконано на 106,9% (+5,4 мільярда гривень).

План за видатками

Видатки за загальним фондом у період з січня по червень становили 558,4 мільярда гривень, або 92,6% від розпису. Разом з тим у Мінфіні зазначили, що фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалось повністю.

Дефіцит держбюджету-2021

За I півріччя (січень – червень) 2021 року держбюджет виконано з дефіцитом у розмірі 50,4 мільярда гривень. Що стосується загального фонду, він був виконаний з дефіцитом у сумі 49,8 мільярда гривень, при розписі у сумі 118,9 мільярда гривень.

Державні запозичення

Фактичні державні запозичення до загального фонду від початку поточного року, тобто за січень – червень становили 257,8 мільярда гривень, або 76,6% від запланованих на цей період, зазначило міністерство.

Залучення до бюджету-2021 за I півріччя

Від розміщення ОВДП

Від розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) на фінансування бюджету залучено до держбюджету 211,4 мільярда гривень, зокрема в іноземній валюті 59,7 мільярда гривень, з яких:

1,7 мільярда доларів,

409,9 мільйона євро.

З зовнішніх джерел

З зовнішніх джерел залучено 46,4 мільярда гривень, зокрема:

34,7 мільярда гривень, або 1,25 мільйона доларів шляхом розміщення 8-річних облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під 6,875% річних.

11,3 мільярда гривень, або від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у рамках 4 проєктів та однієї програми.

Державний борг