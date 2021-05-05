Не виконання плану держбюджету 2021 року

Як повідомляє Державна казначейська служба України, бюджет недоотримав 107,2 мільярда гривень у квітні 2021 року, через що план не був виконаний. У квітні 2020 року доходи держбюджету були на 1,9% вище, ніж тепер. У 2020 році доходи держбюджету склали 103,8 мільярда гривень.

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Дохід держбюджету 2021 року

Від початку 2021 року держбюджет України вже отримав 357,3 мільярда гривень, що на 3,2% більше, ніж передбачає план й на 13,5% більше доходу за минулий рік.

Сума коштів на єдиному казначейському рахунку:

станом на 1 травня 2021 року становить 23,1 мільярда гривень,

станом на квітень 2021 року – 30,1 мільярда гривень.

План держбюджету за січень – квітень 2021 року

Державний бюджет України за період з січня по квітень 2021 року виконаний з дефіцитом 27,2 мільярда гривень. Що стосується загального фонду – 29,4 мільярда гривень при розписі загального фонду за цей період 69,2 мільярда гривень, про що повідомило Міністерство фінансів 5 травня 2021 року.

Профіцит та дефіцит

За підсумками трьох місяців, у квітні загальний фонд держбюджету був зведений з профіцитом 4,2 мільярда гривень, а держбюджет – з дефіцитом 2,8 мільярда гривень.

Надходження від митної служби у квітні 2021 році

Як повідомив Данило Гетманцев у своєму телеграм каналі, з січня по квітень 2021 року Державною митною службою України (ДМСУ) було виконано план надходжень на 108,8%. Відтак ДМСУ до держбюджету перерахувала 134,8 мільярда гривень й перевиконала план на 10,9 мільярда гривень.

Нагадаємо, що заплановано було, що ДМСУ перерахує 123,9 мільярда гривень до держбюджету.

Разом з тим, голова Комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев відмітив, що попри позитивні результати та перевиконання плану українська митниця все ще має проблеми з "тіньовими імпортерами", через які держбюджет недоотримує мільярди гривень.

Однак, попри позитивні результати проблема контрабанди вочевидь не вирішена, попереду ще важка боротьба,

– наголосив Гетманцев.

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Як збільшились надходження за рік

Гетманцев розповідає, що якщо порівнювати перших 4 місяці (січень – квітень) 2020 року та аналогічний проміжок часу у поточному, то надходження митних платежів збільшились на 34,4 мільярда гривень, або на 34,3%.

Що стосується виконання індикативних показників у квітні 2021 року, то Держмитслужба перерахувала до бюджету України 36,4 мільярда гривень. Передбачено ж було, що ДМСУ перерахує лише 32,3 мільярда гривень. Тобто план було перевиконано на 112,7%.