Дохід держбюджету-2021

За період з січня по грудень 2021 року до загального фонду надійшло 1,084 трильйони гривень. Дефіцит за цей період – 166,8 мільярда гривень при розписі на звітний період у сумі 220,9 мільярда гривень

Дефіцит за цей період – 166,8 мільярда гривень при розписі на звітний період у сумі 220,9 мільярда гривень За 2021 рік – трохи більш як 1,08 трильйони гривень.

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Надходження до бюджету у 2021 році від:

Державної податкової служби (ДПС) – 614,4 мільярда гривень, виконання становило 103,1%, або план перевиконано на 18,4 мільярда гривень;

(ДПС) – 614,4 мільярда гривень, виконання становило 103,1%, або план перевиконано на 18,4 мільярда гривень; Державної митної служби – 409,3 мільярда гривень (103,2%, або +12,6 мільярда гривень) з яких 380,3 мільярда гривень надійшло у вигляді податку на додану вартість, а 26,6 мільярда гривень – ввізного мита;

– 409,3 мільярда гривень (103,2%, або +12,6 мільярда гривень) з яких 380,3 мільярда гривень надійшло у вигляді податку на додану вартість, а 26,6 мільярда гривень – ввізного мита; Єдиного соціального внеску (ЄСВ) – 349 мільярдів гривень, що на 10,7 мільярда гривень перевищило очікувані (планові) показники ДПС на відповідний період (38,6 мільярда гривень надійшло у грудні).

План за видатками

Видатки за загальним фондом державного бюджету становили 1,258 трильйона гривень або 98,4% від розпису на звітний період.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що упродовж січня – листопада 2021 року державний бюджет України перевиконали на 4,4%. Більше про це, читайте тут.

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