Додаткові інвестиції від запуску ринку землі: яку суму очікує залучити Шмигаль
Джерело:"Укрінформ"
Уряд очікує отримати додаткові інвестиції на декілька мільярдів, у наслідок запуску ринку землі в Україні. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюс.
Додаткові інвестиції
Оскільки, ринок землі вже запрацював в Україні, то Шмигаль переконаний, що протягом наступного року він отримає дуже хороші перспективи, дуже добрий розвиток та дасть важливий поштовх для розвитку економіки.
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Ми очікуємо до 10 мільярдів доларів додаткових інвестицій у зв'язку із початком роботи ринку сільськогосподарських земель,
– сказав прем'єр-міністр.
Як зросте ВВП, після того, як запрацював ринок землі
Шмигаль нагадав, за оцінками Світового банку, зняття мораторію на продаж землі призведе до збільшення ВВП України майже на 2%.Прем'єр-міністр також повідомив, що в Україні за перші шість днів відкриття ринку землі було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення.
Ринок землі в України: що потрібно знати
- З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.
- Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.
- Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.
Головне про ринок землі / Інфографіка 24 каналу