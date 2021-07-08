Додаткові інвестиції від запуску ринку землі: яку суму очікує залучити Шмигаль

Уряд очікує отримати додаткові інвестиції на декілька мільярдів, у наслідок запуску ринку землі в Україні. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюс.

Додаткові інвестиції

Оскільки, ринок землі вже запрацював в Україні, то Шмигаль переконаний, що протягом наступного року він отримає дуже хороші перспективи, дуже добрий розвиток та дасть важливий поштовх для розвитку економіки.

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Ми очікуємо до 10 мільярдів доларів додаткових інвестицій у зв'язку із початком роботи ринку сільськогосподарських земель,

– сказав прем'єр-міністр.

Як зросте ВВП, після того, як запрацював ринок землі

Шмигаль нагадав, за оцінками Світового банку, зняття мораторію на продаж землі призведе до збільшення ВВП України майже на 2%.

Ринок землі в України: що потрібно знати

З 1 липня 2021 року скасували мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності.

Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.

Орендарі, які зараз винаймають у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп.

Прем'єр-міністр також повідомив, що в Україні за перші шість днів відкриття ринку землі було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення.

Головне про ринок землі / Інфографіка 24 каналу