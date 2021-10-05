Додаткові 400 гривень для пенсіонерів щомісяця: кому доплачує держава

З жовтня 2021 року пенсіонери отримуватимуть підвищену пенсію. Люди віком від 75 до 80 років отримуватимуть компенсацію у розмірі 400 гривень.

Першими додаткові гроші отримали ті, у кого дата виплати пенсій щомісячного відбувається 4 числа – 4 жовтня. Інші пенсіонери віком 75 – 80 років отримають гроші у визначену їм дату.

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В Україні збільшили пенсії

В Україні з 1 жовтня 2021 року пенсіонерам, які досягли віку від 75 до 80 років, до пенсій додаватимуть щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 гривень. Разом з нею пенсія не може перевищувати 10340,35 гривені.

Для пенсіонерів віком 75 – 80 років, які мають страховий стаж не менше 20 років у жінок та 25 років для чоловіків, мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2 500 гривень.

Пенсіонерам, які досягнуть віку 75 років після 1 жовтня 2021 року, щомісячна компенсаційна виплата встановлюватиметься з дати досягнення зазначеного віку.

Для українців, яким виповниться 80 років, щомісячна компенсаційна виплата зросте з 400 до 500 гривень. Таку суму вони отримують з квітня 2020 року.

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