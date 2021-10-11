До ювілею Конституційного Суду НБУ випустить пам'ятну медаль: який вигляд вона матиме

Із нагоди 25-річного ювілею Конституційного Суду України, в Національному банку вирішили випустити тематичну пам'ятну медаль. Колекціонери зможуть придбати її уже з 12 жовтня.

У Нацбанку зауважили, що медаль присвячена органу, який забезпечує верховенство Конституції України. На лицьовій стороні зобразили малий Державний Герб, напис "Україна" та фрагмент будівлі Конституційного Суду у вигляді розгорнутої книги, а також 2021 рік карбування і логотип Банкнотно-монетного двору.

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Медаль до ювілею КСУ

На реверсі медалі розмістили логотип КСУ на дзеркальному тлі. Прикрасили зворотний бік також написом "Конституційний Суд України" півколом та "25 років".



Нацбанк випустить медаль до ювілею КСУ / Фото з сайту НБУ

Над зображенням працювали художники Володимир Таран, Олександр та Сергій Харук. Скульптори – Володимир Дем'яненко та Володимир Атаманчук.



Лицьова сторона медалі / Фото з сайту НБУ

Усього планують випустити 10 тисяч штук медалей категорії "спеціальний анциркулейтед". Діаметр кожної становить 35 міліметрів. Виготовлені вони із нейзильбера – сплаву міді з нікелем та цинком.



Реверс пам'ятної монети / Фото з сайту НБУ

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