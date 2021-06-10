Станом на 9 червня у ПСГ України накопичено 15,79 мільярда кубометрів природного газу. Тим часом середньодобове закачування у червні становить приблизно 16,5 мільярдів кубічних метрів. Це відбувається за 2 умов: відсутності імпорту та внутрішньому видобутку.
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Хто є відповідальним за накопичення газу
- "Оператор ГТС України";
- Міністерство енергетики України;
- Міністерство економіки України;
- "Нафтогаз";
- "Укртрансгаз".
Деталі
- До 15 жовтня залишилося 127 днів.
- Зважаючи на показники, поточне червневе середньодобове закачування упродовж цього часу дозволить виконати завдання Кабміну.
- У такому разі не доведеться здійснювати значні вкладення для імпорту газу.
Коментар прем'єр-міністра
За словами Дениса Шмигаля, "вчора (9 червня – 24 канал) уряд затвердив план підготовки до опалювального сезону 2021 – 2022 років". Очільник Кабміну наголосив, що 10 червня провів нараду з Міненерго, Мінрегіоном та "Нафтогазом" щодо кроків його реалізації.
Одне з пріоритетних завдань – реструктуризація заборгованості виробників теплової енергії – повинне бути виконане згідно з підписаним Меморандумом між Урядом та міськими головами,
– заявив Шмигаль.
Прем'єр-міністр наголосив, що наразі необхідно врегулювати усі питання. Україна має стабільно пройти опалювальний сезон.