Законопроєкт №6403 передали на розгляд керівництва парламенту. Однак тексту ініціативи ще не оприлюднили.

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Що відомо про економічну стратегію Донбасу

Кабмін ще 18 серпня затвердив Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей. Її схвалили до 2030 року.

Вона включає вдосконалення інституційно-фінансових інструментів та регуляторної політики. Також документ спрямований на розвиток реального сектору економіки, індустріалізації, інновацій, розбудову критичної інфраструктури, формування регіонального ринку праці та налагодження комунікацій.

Важливим моментом є, що Україна страхуватиме бізнес від військових ризиків. Зокрема, стратегія передбачає створення територій пріоритетного розвитку на Донбасі, де діятимуть особливі умови для інвесторів.

Скільки збитків нанесла російська агресія на Донбасі

У лютому 2021 року порахували, що економіка Донецької та Луганської областей впродовж 2014 – 2018 років втратила понад 51 мільярд доларів. Все через війну та окупацію. Загалом це становить 10% від ВВП, що Україна в цілому виробила за ці роки.