До проєкту держбюджету внесли понад 4 тисячі правок

Народні депутати внесли понад 4 000 поправок у проєкт бюджету на 2022 рік. Здебільшого вони стосуються підвищення прожиткового мінімуму, соціальних виплат та підвищення оренди за користування надрами.

Народні обранці пропонують встановити прожитковий мінімум з 1 липня 2022 року в розмірі 2 896 гривень, а не 2 508, як внесли у проєкт раніше. Відповідно парламентарі хочуть підвищити цей показник у грудні наступного року до 3 359 гривень замість 2 589.

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Соціальні виплати на новонароджених дітей

Депутати також внесли в проєкт бюджету правки, за якими суттєво зростає допомога батькам при народженні дитини. Згідно з цими змінами така виплата від держави мала б виглядати наступним чином.

за першу дитину – 100 000 гривень, з яких 30 000 – перша разова виплата;

за другу дитину нардепи пропонують платити 150 000 гривень, з яких 50 000 батьки мають отримати одразу після народження немовляти.

за третю та кожну наступну українцям пропонують платити допомогу в розмірі 250 000 гривень. Сума першої разової допомоги тоді становитиме 80 000 гривень.

Зміни у витратах на охорону здоров'я

Народні депутати також внесли правки, які стосуються видатків у сфері охорони здоров'я. На боротьбу з коронавірусом та наслідками пандемії для закладів середньої загальної освіти пропонують виділити 1 мільярд гривень.

Для медиків нові правки передбачають створення програми захисту, запобігання та реабілітації від COVID-19. На неї просять виділити ще 5 мільярдів гривень.

Інші пропозиції нардепів

Нові правки пропонують скерувати 6 мільйонів гривень Національній академії аграрних наук для створення першого в Україні карбонового полігону на базі Інституту зрошуваного землеробства. На програму "Управління та випробування космічних засобів" пропонують виділити додатково 1 мільярд гривень.

Видатки соціально-економічний розвиток згідно з запропонованими змінами можуть зрости до 6 мільярдів гривень, а на інфраструктуру – до 1 мільярда.

За використання надер для видобування природного газу народні обранці пропонують збільшити на 1,2 мільярда гривень. Таким чином, на думку політиків, можна збільшити надходження до бюджету для втілення всіх запропонованих змін.