Народні обранці пропонують встановити прожитковий мінімум з 1 липня 2022 року в розмірі 2 896 гривень, а не 2 508, як внесли у проєкт раніше. Відповідно парламентарі хочуть підвищити цей показник у грудні наступного року до 3 359 гривень замість 2 589.

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Соціальні виплати на новонароджених дітей

Депутати також внесли в проєкт бюджету правки, за якими суттєво зростає допомога батькам при народженні дитини. Згідно з цими змінами така виплата від держави мала б виглядати наступним чином.

за першу дитину – 100 000 гривень, з яких 30 000 – перша разова виплата;

за другу дитину нардепи пропонують платити 150 000 гривень, з яких 50 000 батьки мають отримати одразу після народження немовляти.

за третю та кожну наступну українцям пропонують платити допомогу в розмірі 250 000 гривень. Сума першої разової допомоги тоді становитиме 80 000 гривень.

Зміни у витратах на охорону здоров'я

Народні депутати також внесли правки, які стосуються видатків у сфері охорони здоров'я. На боротьбу з коронавірусом та наслідками пандемії для закладів середньої загальної освіти пропонують виділити 1 мільярд гривень.

Для медиків нові правки передбачають створення програми захисту, запобігання та реабілітації від COVID-19. На неї просять виділити ще 5 мільярдів гривень.

Інші пропозиції нардепів

Нові правки пропонують скерувати 6 мільйонів гривень Національній академії аграрних наук для створення першого в Україні карбонового полігону на базі Інституту зрошуваного землеробства. На програму "Управління та випробування космічних засобів" пропонують виділити додатково 1 мільярд гривень.

Видатки соціально-економічний розвиток згідно з запропонованими змінами можуть зрости до 6 мільярдів гривень, а на інфраструктуру – до 1 мільярда.

За використання надер для видобування природного газу народні обранці пропонують збільшити на 1,2 мільярда гривень. Таким чином, на думку політиків, можна збільшити надходження до бюджету для втілення всіх запропонованих змін.

Зверніть увагу! 8 жовтня Верховна Рада України ухвалила зміни до проєкту держбюджету на 2022 рік, згідно з якими його сума зросте на 40 мільярдів гривень. Це стало можливим завдяки перевиконанням плану бюджету 2021 року.