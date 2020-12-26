До кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано, – Шмигаль
Денис Шмигаль заявив, що станом на 26 грудня Держбюджет-2020 виконали на 100%. Окрім того, до кінця року його доходи будуть суттєво перевиконані.
У березні 2020 року відставання по бюджету становило 40 мільярдів гривень. Про це Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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До кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано,
– наголосив прем'єр.
Що ще сказав Шмигаль
- Податкові органи завершують рік зі збільшенням зборів на понад 60 мільярдів гривень.
- Держава суттєво виконує свої зобов'язання щодо фінансування капітальних видатків.
- Станом на 23 грудня на Єдиному казначейському рахунку було вже понад 60 мільярдів гривень. Це абсолютний рекорд в Україні.
- Станом на 26 грудня держава виплатила усі бори, пов'язані із зарплатами шахтарів.
- Окрім того, вже виділені кошти на закупівлю вакцини та карантинні доплати для українців у розмірі 8 тисяч гривень.
- За 11 місяців 2020 року українські АЕС виробили 52% всієї електроенергії.
- Розвиток АЕС залишається пріоритетом української влади.
- У 2021 році Україна вперше відмовиться від зберігання відпрацьованого ядерного палива у Росії. Це суттєво зменшить українську залежність від країни-агресора.
- Одним із головних викликів для уряду цьогоріч стала пандемія коронавірусу. Однак загальну кількість безробітних вдалося зменшити на 600 тисяч людей.
- Завдяки підтримці бізнесу вдалося зберегти 400 тисяч робочих місць.
- Програма доступних кредитів "5-7-9" цьогоріч також продемонструвала колосальний успіх. В умовах пандемічної кризи вона вийшла на позначку 16 мільярдів гривень.
- В Україні також запустили Єдиний експортний вебпортал – платформу, яка допоможе українському бізнесу вийти на нові ринки.
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