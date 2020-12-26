Денис Шмигаль заявив, що станом на 26 грудня Держбюджет-2020 виконали на 100%. Окрім того, до кінця року його доходи будуть суттєво перевиконані.

У березні 2020 року відставання по бюджету становило 40 мільярдів гривень. Про це Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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До кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано,

– наголосив прем'єр.

Що ще сказав Шмигаль

Податкові органи завершують рік зі збільшенням зборів на понад 60 мільярдів гривень.

Держава суттєво виконує свої зобов'язання щодо фінансування капітальних видатків.

Станом на 23 грудня на Єдиному казначейському рахунку було вже понад 60 мільярдів гривень. Це абсолютний рекорд в Україні.

Станом на 26 грудня держава виплатила усі бори, пов'язані із зарплатами шахтарів.

Окрім того, вже виділені кошти на закупівлю вакцини та карантинні доплати для українців у розмірі 8 тисяч гривень.

За 11 місяців 2020 року українські АЕС виробили 52% всієї електроенергії.

Розвиток АЕС залишається пріоритетом української влади.

У 2021 році Україна вперше відмовиться від зберігання відпрацьованого ядерного палива у Росії. Це суттєво зменшить українську залежність від країни-агресора.

Одним із головних викликів для уряду цьогоріч стала пандемія коронавірусу. Однак загальну кількість безробітних вдалося зменшити на 600 тисяч людей.

Завдяки підтримці бізнесу вдалося зберегти 400 тисяч робочих місць.

Програма доступних кредитів "5-7-9" цьогоріч також продемонструвала колосальний успіх. В умовах пандемічної кризи вона вийшла на позначку 16 мільярдів гривень.