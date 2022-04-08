До кінця року безробіття в Росії може зрости більш як удвічі, – Bloomberg

Експерти заявляють, що рівень безробіття у Росії може зрости більш ніж удвічі, за підсумками 2022 року. Таким чином він перевищить 9% вперше за останні 10 років.

Згідно з прогнозом фонду "Центр стратегічних розробок", у зоні ризику в РФ близько 2 мільйонів робочих місць. Про це інформує видання Bloomberg.

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Професор НДУ "Вища школа економіки", доктор економічних наук Євген Гонтмахер вказав: "Це нагадує початок 90-х, коли в Росії закривалися заводи".

Зазначається, що криза на ринку праці розвиватиметься поступово:

замість звільнень можуть почати скорочувати зарплати;

переводити працівників на неповний робочий день;

відправляти людей у неоплачувану відпустку.

Відкриті звільнення можуть стати повсюдними лише тоді, коли санкції сприйматимуться як довгострокові. У результаті зростання безробіття може бути поступовим, а пік нижчим, ніж можна було б очікувати для економічного шоку такого масштабу,

– вважає експерт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Цікаво, що у березні кількість нових вакансій скоротилася на 20% у порівнянні з лютим, а найбільше різке зниження припало на Москву та Санкт-Петербург.