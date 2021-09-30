До кінця опалювального сезону тарифи на компослуги не підвищуватимуть, – Зеленський
Джерело:24 канал
Комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону не будуть підвищувати. Ціни залишаться стабільними, попри зростання вартості енергоносіїв у світі.
Таку обіцянку під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові українцям дав Володимир Зеленський.
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Тарифи на компослуги поки не підвищуватимуть
До кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть підвищуватися,
– заявив глава держави.
За словами Зеленського, тарифи на компослуги не зростатимуть, попри "ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, попри цю страшенну ціну вище 1 000 доларів за тисячу кубометрів".
Президент уточнив, що фіксація тарифів стала можливою завдяки спільній роботі Кабінету Міністрів, "Нафтогазу", а також Асоціації міст України. Вона дала можливість 30 вересня підписати меморандум про фіксацію тарифів на тепло та на гарячу воду.
Підтримка державою громад
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що представники місцевої влади в межах меморандуму зобов'язані не підвищувати тарифи, натомість центральна влада гарантує їм безперебійність постачання газу впродовж всього опалювального сезону.
Держава фінансово підтримуватиме витрати громад на тепло. З четвертого кварталу 2021 року почнуть виплачувати відповідну субвенцію.
У місцеві бюджети додатково планують передати 4% податку на доходи фізичних осіб (не менше 11 мільярдів гривень), за ними збережуть і 13,44% акцизу з пального.
Уряд підставляє плече та фінансовий ресурс для збереження незмінності тарифів і модернізації власної системи ЖКГ,
– наголосив Шмигаль.
Крім того, держава пообіцяла виплатити 30 мільярдів гривень боргу перед ТКЕ за різницю в тарифах, який накопичився після 2016 року.