Таку обіцянку під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові українцям дав Володимир Зеленський.

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Тарифи на компослуги поки не підвищуватимуть

До кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть підвищуватися,

– заявив глава держави.

За словами Зеленського, тарифи на компослуги не зростатимуть, попри "ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, попри цю страшенну ціну вище 1 000 доларів за тисячу кубометрів".

Президент уточнив, що фіксація тарифів стала можливою завдяки спільній роботі Кабінету Міністрів, "Нафтогазу", а також Асоціації міст України. Вона дала можливість 30 вересня підписати меморандум про фіксацію тарифів на тепло та на гарячу воду.

Підтримка державою громад

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що представники місцевої влади в межах меморандуму зобов'язані не підвищувати тарифи, натомість центральна влада гарантує їм безперебійність постачання газу впродовж всього опалювального сезону.

Держава фінансово підтримуватиме витрати громад на тепло. З четвертого кварталу 2021 року почнуть виплачувати відповідну субвенцію.

У місцеві бюджети додатково планують передати 4% податку на доходи фізичних осіб (не менше 11 мільярдів гривень), за ними збережуть і 13,44% акцизу з пального.

Уряд підставляє плече та фінансовий ресурс для збереження незмінності тарифів і модернізації власної системи ЖКГ,

– наголосив Шмигаль.

Крім того, держава пообіцяла виплатити 30 мільярдів гривень боргу перед ТКЕ за різницю в тарифах, який накопичився після 2016 року.