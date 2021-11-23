До кінця 2021 року Україна матиме історичний рівень ВВП, – радник Зеленського

Валовий внутрішній продукт України за результатами 2021 року перебуватиме на рівні приблизно 185 мільярдів доларів. Такий показник є історичним максимумом для держави.

Про це у програмі "Перші особи" Олени Трибушної на 24 каналі розповів радник Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко. Такого рівня ВВП в Україні не було з 1991 року.

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Устенко зауважив, що при цьому держава не контролює частину території на Сході та окупований Крим.

Фактично в кінці цього року ми матимемо історичний максимум за всі роки нашої незалежності. Олег Устенко Радник президента з економічних питань

За словами радника Зеленського, рівень ВВП України зараз міг би перебувати на рівні щонайменше 400 мільярдів доларів, якби у нас був такий самий розвиток, як в інших країнах.

Наприклад, польська економіка впродовж 1997 – 2018 років зросла вдвічі, тоді як українська за цей самий період збільшилася на 20%.

Зважаючи на це, наразі боротьба з олігархічною системою в Україні є одним з головних завдань, без розв'язання якого держава не зможе рухатися до тих стандартів, які вважають нормальними у світі.

ВВП – внутрішній валовий продукт, який позначає загальну грошову вартість товарів, вироблених на території конкретної країни

Повне інтерв'ю з Олегом Устенком дивіться 24 листопада о 16:00 на 24 каналі. Не пропустіть!

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