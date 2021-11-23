Про це у програмі "Перші особи" Олени Трибушної на 24 каналі розповів радник Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко. Такого рівня ВВП в Україні не було з 1991 року.
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Устенко зауважив, що при цьому держава не контролює частину території на Сході та окупований Крим.
Фактично в кінці цього року ми матимемо історичний максимум за всі роки нашої незалежності.
За словами радника Зеленського, рівень ВВП України зараз міг би перебувати на рівні щонайменше 400 мільярдів доларів, якби у нас був такий самий розвиток, як в інших країнах.
Наприклад, польська економіка впродовж 1997 – 2018 років зросла вдвічі, тоді як українська за цей самий період збільшилася на 20%.
Зважаючи на це, наразі боротьба з олігархічною системою в Україні є одним з головних завдань, без розв'язання якого держава не зможе рухатися до тих стандартів, які вважають нормальними у світі.
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Прогнози щодо ВВП України: останні новини
- Нацбанк в інфляційному звіті за IV квартал погіршив прогноз зростання ВВП з 3,8% до 3,1%. Це зумовлено впливом карантинних обмежень та ростом цін на енергоресурси.
- Прем'єр-міністр Україні Денис Шмигаль вважає, що ВВП зросте на щонайменше 3,5%, однак "хотілося б мати 4%".
- Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на 3,5%.
- За прогнозами Світового банку, зростання ВВП України у 2021 році становитиме 3,8%.