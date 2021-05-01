На думку Шмигаля, про це свідчить позитивний сценарій зростання економіки. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформуючи про зміни в економіці.

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Чи зростатимуть зарплати у 2021 році

Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень,

– заявив Денис Шмигаль.

За інформацією з Держстату, в березні реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% проти березня 2020 року і склала 13,6 тисячі гривень. Міністр пише, що це на 2,2 тисячі гривень більше, ніж було за цей же місяць минулого року.

Найбільше зростання зарплат за рік було в трьох областях:

Чернівецькій – на +31%;

Донецькій – +30%;

Тернопільській – +27%.

"Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень" – вважає Денис Шмигаль.

Що цьому передувало