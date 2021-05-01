На думку Шмигаля, про це свідчить позитивний сценарій зростання економіки. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформуючи про зміни в економіці.
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Чи зростатимуть зарплати у 2021 році
Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень,
– заявив Денис Шмигаль.
За інформацією з Держстату, в березні реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% проти березня 2020 року і склала 13,6 тисячі гривень. Міністр пише, що це на 2,2 тисячі гривень більше, ніж було за цей же місяць минулого року.
Найбільше зростання зарплат за рік було в трьох областях:
- Чернівецькій – на +31%;
- Донецькій – +30%;
- Тернопільській – +27%.
"Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень" – вважає Денис Шмигаль.
Що цьому передувало
- 29 квітня Держстат оприлюднив інформацію про зміни у зарплаті. Зокрема й те, що заробітна плата в Україні за рік збільшилася на 9,5%.
- Перед тим нардепка від "Слуг народу" Галина Третьякова заявила, що прожитковий мінімум повинен бути прив'язаним до 40% середньої зарплати.
- У січні Кабмін схвалив законопроєкт щодо упорядкування розрахунків прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і оплати за надання адміністративних послуг. Зокрема, пропонують змінити методологію розрахунків.