На думку Шмигаля, про це свідчить позитивний сценарій зростання економіки. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформуючи про зміни в економіці. 

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Чи зростатимуть зарплати у 2021 році

Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень,
– заявив Денис Шмигаль.

За інформацією з Держстату, в березні реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% проти березня 2020 року і склала 13,6 тисячі гривень. Міністр пише, що це на 2,2 тисячі гривень більше, ніж було за цей же місяць минулого року.

Найбільше зростання зарплат за рік було в трьох областях:

  • Чернівецькій – на +31%;
  • Донецькій – +30%;
  • Тернопільській – +27%.

"Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень" – вважає Денис Шмигаль. 

Що цьому передувало

  • 29 квітня Держстат оприлюднив інформацію про зміни у зарплаті. Зокрема й те, що заробітна плата в Україні за рік збільшилася на 9,5%.
  • Перед тим нардепка від "Слуг народу" Галина Третьякова заявила, що прожитковий мінімум повинен бути прив'язаним до 40% середньої зарплати.
  • У січні Кабмін схвалив законопроєкт щодо упорядкування розрахунків прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і оплати за надання адміністративних послуг. Зокрема, пропонують змінити методологію розрахунків. 