До бюджету на 2021 рік заклали гроші на індексацію пенсій: хто отримає додаткові виплати

До бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік заклали кошти на індексацію пенсій. Бюджет вже затвердили в Кабінеті Міністрів.

Рішення також передбачає підвищення виплат для окремих категорій населення.

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65-річні пенсіонери через зростання мінімальної заробітної плати (мінімальний розмір пенсії на рівні 40% мінімальної зарплати),

особи, яким виповнилося 80 років і які досягли 75 років.

У вересні 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка встановлює датою щорічної індексації пенсій 1 березня.

Зауважимо, що мінімальна пенсія зросла ще у грудні 2020 року, адже тоді підвищився прожитковий мінімум, що передбачили у держбюджеті. Тож поки що розмір залишається без змін – 1 769 гривень.

У 2021 році планують двічі підняти мінімальну пенсію:

З 1 липня 2021 року – 1 854 гривні;

З 1 грудня 2021 року – 1 934 гривні.



Мінімальна пенсія у 2021 році / Інфографіка 24 каналу