До бюджету на 2021 рік заклали гроші на індексацію пенсій: хто отримає додаткові виплати

До бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік заклали кошти на індексацію пенсій. Бюджет вже затвердили в Кабінеті Міністрів.
Рішення також передбачає підвищення виплат для окремих категорій населення.
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У вересні 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка встановлює датою щорічної індексації пенсій 1 березня.
Зауважимо, що мінімальна пенсія зросла ще у грудні 2020 року, адже тоді підвищився прожитковий мінімум, що передбачили у держбюджеті. Тож поки що розмір залишається без змін – 1 769 гривень.