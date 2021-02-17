До бюджету на 2021 рік заклали гроші на індексацію пенсій: хто отримає додаткові виплати
До бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік заклали кошти на індексацію пенсій. Бюджет вже затвердили в Кабінеті Міністрів.
Рішення також передбачає підвищення виплат для окремих категорій населення.
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Хто отримає додаткові виплати
- 65-річні пенсіонери через зростання мінімальної заробітної плати (мінімальний розмір пенсії на рівні 40% мінімальної зарплати),
- особи, яким виповнилося 80 років і які досягли 75 років.
У вересні 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка встановлює датою щорічної індексації пенсій 1 березня.
Зауважимо, що мінімальна пенсія зросла ще у грудні 2020 року, адже тоді підвищився прожитковий мінімум, що передбачили у держбюджеті. Тож поки що розмір залишається без змін – 1 769 гривень.
У 2021 році планують двічі підняти мінімальну пенсію:
- З 1 липня 2021 року – 1 854 гривні;
- З 1 грудня 2021 року – 1 934 гривні.
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