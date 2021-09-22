До 9 мільярдів за рік: уряд підтримав проєкт закону про платні дороги

Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону про встановлення плати за використання доріг загального користування. Відповідні зміни можуть з'явитися в Бюджетному кодексі та кодексі про адміністративні правопорушення.

Завдяки цьому законопроєкту надходження до бюджету можуть скласти близько 9 мільярдів. Ці гроші будуть використовувати для ремонту доріг.

Цікаво Європейська практика чи нова проблема: чому водіїв лякає перша приватна дорога в Україні

Деталі законопроєкту

Якщо Верховна Рада підтримає цей законопроєкт, то українські дороги загального користування стануть платними для вантажівок, вага яких становить 12 тонн і більше. Винятком будуть автобуси.

Проєкт закону пропонує уряду встановити тариф та порядок стягнення коштів. За попередніми даними, вартість проїзду вантажівки дорогою загального користування коливатиметься в межах 1 – 3 гривні за кілометр, які сплачуватимуть водії транспортних засобів.

Перелік доріг, на яких буде платний проїзд. переглядатимуть 1 липня щороку.

Усі виручені кошти підуть на фінансування будівництва, реконструкції та утримання доріг.