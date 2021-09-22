До 9 мільярдів за рік: уряд підтримав проєкт закону про платні дороги
Джерело:24 канал
Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону про встановлення плати за використання доріг загального користування. Відповідні зміни можуть з'явитися в Бюджетному кодексі та кодексі про адміністративні правопорушення.
Завдяки цьому законопроєкту надходження до бюджету можуть скласти близько 9 мільярдів. Ці гроші будуть використовувати для ремонту доріг.
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Деталі законопроєкту
Якщо Верховна Рада підтримає цей законопроєкт, то українські дороги загального користування стануть платними для вантажівок, вага яких становить 12 тонн і більше. Винятком будуть автобуси.
Проєкт закону пропонує уряду встановити тариф та порядок стягнення коштів. За попередніми даними, вартість проїзду вантажівки дорогою загального користування коливатиметься в межах 1 – 3 гривні за кілометр, які сплачуватимуть водії транспортних засобів.
Перелік доріг, на яких буде платний проїзд. переглядатимуть 1 липня щороку.
Усі виручені кошти підуть на фінансування будівництва, реконструкції та утримання доріг.Зверніть увагу! В Україні раніше анонсували будівництво платних автобанів за кошти приватних інвесторів. Орієнтовна вартість проїзду на нових дорогах становитиме від 0,73 до 4,22 гривні.