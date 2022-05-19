До 600 мільйонів доларів: Японія вдвічі збільшить кредитну допомогу для України, – ЗМІ

Японія вирішила вдвічі збільшити кредитну допомогу Україні. Окрім уже підписаної позики на 300 мільйонів доларів, наша держава отримає ще 300 мільйонів на гуманітарні потреби.

Очікується, що про виділення додаткових коштів для України прем'єр-міністр острівної країни Кісіда Фуміо офіційно оголосить на брифінгу після зустрічі з президентом США Джо Байденом у понеділок, 23 травня. Про це повідомив суспільний мовник Японії NHK з посиланням на рішення уряду країни.

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Японія вдвічі збільшує фінансову позику для України

Зазначається, що японський уряд від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого підтримує Україну та її союзників фінансово й гуманітарно. Влада країни постійно розглядає можливості надання нашій державі більшої допомоги.

Раніше Японія підписала з Україною угоду на позику розміром 300 мільйонів доларів, хоча до того розглядала суму всього у 100 мільйонів. За останнім рішенням, її знову збільшать – тепер до 600 мільйонів доларів.

До слова, у повідомленні японського суспільного мовника також йдеться, що очільник уряду країни Кісідо Фуміо має намір спільно з Джо Байденом підтвердити готовність країн Великої сімки протистояти агресору – продемонструвати єдність розвинених держав світу, продовжити допомагати Україні, а також чинити потужніший тиск на Росію шляхом впровадження проти неї нових економічних санкцій.

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