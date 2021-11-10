До 2024 року швидкісні потяги курсуватимуть між усіма обласними центрами України

Усі обласні центри України будуть забезпечені швидкісним залізничним сполученням "Інтерсіті". У Мінінфраструктури планують втілити ці амбітні плани вже до 2024 року.

Аби наміри стали реальністю, електрифікують щонайменше 500 кілометрів колій. Це відбуватиметься у рамках програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Зеленським.

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Що відомо про електрифікацію колій та нові маршрути

Більше подробиць розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Він звернув увагу на те, що у найкращі роки Укрзалізниця могла електрифікувати навіть по 100 кілометрів залізничних колій щороку. Втім, цей показник за попередні 8 років сумарно становив лише 23 кілометри.

Ми плануємо електрифікувати щонайменше 500 кілометрів до 2024 року. Це дозволить налагодити швидкісні міжрегіональні сполучення,

– пояснив Кубраков.

Урядовець анонсував, що нові маршрути формату "Інтерсіті+" запустять до понад 10 обласних центрів. Серед них – Ужгород, Чернівці, Луцьк, Житомир, Чернігів, Суми, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв та Херсон. Швидкісною залізницею вже найближчим часом з'єднають Київ та Черкаси.

Що вже зроблено у 2021

Пріоритетними проєктами з електрифікації на 2022 рік є "Долинська – Миколаїв – Колосівка", "Ворожба –Суми", а також "Житомир –Новоград-Волинський".

Кубраков зауважив, що ще у 2021 році завершиться електрифікація 50 кілометрів колій на різних маршрутах. Напередодні, наприклад, завершили відповідні роботи на ділянці "Чорноморська – Берегова", протяжністю 6,5 кілометрів. Її використовують найбільші морські порти України.

До грудня триватиме електрифікація 11-кілометрової колії "Київ – Васильків-2". Це дозволить "пересадити" пасажирів на цьому напрямку з автомобілів на залізничний транспорт. У такому випадку пасажиропотік зросте з 5 до 7 тисяч на добу.