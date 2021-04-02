Держмитслужба перевиконала план: скільки мільярдів надійшло до бюджету
Державна митна служба повідомила, що від початку 2021 року перевищила плановий показник перерахувань до бюджету за перший квартал. Держава отримала на майже 7 мільярдів гривень більше, ніж очікувала.
Джерело:Державна митна служба
Надходження від ДМС до бюджету
- Забезпечила надходжень у розмірі 98,5 мільярда гривень й перевиконала план на 108%.
- Запланований показник надходжень становив 91,6 мільярда гривень.
Читайте також Новим очільником Галицької митниці призначили ексслужбовця СБУ
За перший квартал 2021 року Держмитслужба перевиконала план майже на 6,8 мільярда гривень та перерахувала:
- до загального фонду – 83,4 мільярда гривень,
- до спеціального фонду – 15 мільярдів гривень.
Інфографіка Державної митної служби
Перерахування від ДМС до бюджету у березні:
- всього перерахувала – 40,6 мільярда гривень,
- було заплановано – 36 мільярдів гривень,
- перевиконала план за місяць на 112,8%.
Поділитися новиною