Державна митна служба повідомила, що від початку 2021 року перевищила плановий показник перерахувань до бюджету за перший квартал. Держава отримала на майже 7 мільярдів гривень більше, ніж очікувала.

Надходження від ДМС до бюджету Забезпечила надходжень у розмірі 98,5 мільярда гривень й перевиконала план на 108% .

. Запланований показник надходжень становив 91,6 мільярда гривень. Читайте також Новим очільником Галицької митниці призначили ексслужбовця СБУ За перший квартал 2021 року Держмитслужба перевиконала план майже на 6,8 мільярда гривень та перерахувала: до загального фонду – 83,4 мільярда гривень,

до спеціального фонду – 15 мільярдів гривень. Інфографіка Державної митної служби Важливо! Показники за перший квартал у 2021 році зріз на 28%, що у гривневому еквіваленті становить 21,5 мільярда гривень, у порівнянні з 2020 роком за аналогічний період. Перерахування від ДМС до бюджету у березні: всього перерахувала – 40,6 мільярда гривень,

було заплановано – 36 мільярдів гривень,

перевиконала план за місяць на 112,8%. Отримайте вигідний кредит для погашення заборгованості в інших банках, заповнивши заявку на сайті Ідея Банку.