Дмитра Сологуба звільнили з посади заступника голови НБУ

Рада Нацбанку 23 червня погодила звільнення Дмитра Сологуба з посади заступника голови. Річ у тім, що 10 липня закінчиться термін його повноважень.
Відповідне рішення на засідання Ради НБУ. Останнім днем терміну повноважень Сологуба на посаді заступника буде 12 липня оскільки 10 липня – вихідний.
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Що відомо про роботу Сологуба в НБУ
- Сологуб відповідав за роботу блоку "Монетарна стабільність".
- Туди входили Департаменти монетарної політики та економічного аналізу, статистики та звітності, фінансової стабільності, методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.
- До слова, заступником глави НБУ посадовець був з березня 2015 року.
Чиновник залишиться на посаді, поки не призначать нового заступника. Наразі НБУ шукає заміну.
Що Сологуб робитиме далі
Чоловік розповів, що продовжить роботу в МВФ, повідомляє Liga.net. Однак його діяльність не перетинатиметься з питаннями співпраці України і МВФ.
Я буду працювати в Monetary and Capital Markets Department в підрозділі корпоративного управління центробанків,
– сказав Сологуб.