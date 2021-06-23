Дмитра Сологуба звільнили з посади заступника голови НБУ

Рада Нацбанку 23 червня погодила звільнення Дмитра Сологуба з посади заступника голови. Річ у тім, що 10 липня закінчиться термін його повноважень.

Відповідне рішення на засідання Ради НБУ. Останнім днем терміну повноважень Сологуба на посаді заступника буде 12 липня оскільки 10 липня – вихідний.

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Що відомо про роботу Сологуба в НБУ

Сологуб відповідав за роботу блоку "Монетарна стабільність".

Туди входили Департаменти монетарної політики та економічного аналізу, статистики та звітності, фінансової стабільності, методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

До слова, заступником глави НБУ посадовець був з березня 2015 року.

Чиновник залишиться на посаді, поки не призначать нового заступника. Наразі НБУ шукає заміну.

Що Сологуб робитиме далі

Чоловік розповів, що продовжить роботу в МВФ, повідомляє Liga.net. Однак його діяльність не перетинатиметься з питаннями співпраці України і МВФ.

Я буду працювати в Monetary and Capital Markets Department в підрозділі корпоративного управління центробанків,

– сказав Сологуб.