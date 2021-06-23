Дмитра Сологуба звільнили з посади заступника голови НБУ

23 червня 2021 , 16:31

Джерело:

НБУ

Рада Нацбанку 23 червня погодила звільнення Дмитра Сологуба з посади заступника голови. Річ у тім, що 10 липня закінчиться термін його повноважень.

Відповідне рішення на засідання Ради НБУ. Останнім днем терміну повноважень Сологуба на посаді заступника буде 12 липня оскільки 10 липня – вихідний.

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Що відомо про роботу Сологуба в НБУ

  • Сологуб відповідав за роботу блоку "Монетарна стабільність".
  • Туди входили Департаменти монетарної політики та економічного аналізу, статистики та звітності, фінансової стабільності, методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.
  • До слова, заступником глави НБУ посадовець був з березня 2015 року.

Чиновник залишиться на посаді, поки не призначать нового заступника. Наразі НБУ шукає заміну.

Що Сологуб робитиме далі

Чоловік розповів, що продовжить роботу в МВФ, повідомляє Liga.net. Однак його діяльність не перетинатиметься з питаннями співпраці України і МВФ.

Я буду працювати в Monetary and Capital Markets Department в підрозділі корпоративного управління центробанків,
– сказав Сологуб.

Важливо! У 2020 році Рада НБУ оголосила догану та недовіру першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу. Перед тим вони працювали у команді ексголови регулятора Якова Смолія. Згодом суд скасував рішення Ради.
Автор: Ольга Музика