Очільник міністерства інфраструктури розповів, що цьогоріч Україна і розвиток її інфраструктури були в фокусі конференції Paris InfraWeek 2021. Про це міністр заявив 6 жовтня.

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Франція може надати Україні ще понад мільярд інвестицій

У 2021 році Україна та Франція підписали Рамкову угоду загальною вартістю 1,3 мільярда євро. Нові напрямки, які ми презентували цими днями, потенційно додадуть ще мільярд інвестицій,

– розповів міністр.

Він також розповів, що мовиться зокрема про те, що:

Мінінфраструктури почало співпрацю із французькою консалтинговою компанією Aerogestion щодо оптимальної моделі створення національного авіаперевізника (результати представлять до кінця року);

вивчають можливість співпраці держпідприємства "Антонов" і AirBus для вантажних перевезень та пожежних літаків;

у галузі залізничного транспорту "Укрзалізниця" та французька машинобудівна компанія Alstom готуються фіналізувати контракт для оновлення потягів, швидших та комфортніших подорожей.

Олександр Кубраков також запевнив, що протягом останніх двох років реалізації програми "Велике будівництво" триває оновлення доріг й ще два роки знадобиться для оновлення основної мережі доріг, "залучаючи приватні інвестиції та міжнародних партнерів".

Зокрема, в Парижі презентували проєкт будівництва нової дороги "Краковець – Львів – Броди – Рівне",

– запевнив Кубраков.

Міністр пояснив, що наразі до проєкту ввійшла компанія із приватною ініціативою. Саме тому до кінця 2021 року завершують розробку ТЕО (техніко-економічного обґрунтування – 24 канал), і вже наступного (мовиться про 2022 рік – 24 канал) у міністерстві очікують конкурс і старт проєкту.

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