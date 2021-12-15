Для уникнення дефолту: США підвищили боргову стелю на 2,5 трильйона доларів

Палата Представників підвищила на 2,5 трильйона доларів боргову стелю. До такого кроку вдалися, аби уникнути невиплат за запозиченнями.

Документ 14 грудня підтримали у Сенаті. За нього проголосувати тільки представники демократичної партії.

Раніше Байден підвищив максимум держборгу США на пів трильйона доларів

США підвищили боргову стелю

Палата Представників погодила підвищення на 2,5 трильйона доларів боргової стелі. За таке рішення свій голос віддала 221 людина, проти були 209. Тепер документ повинен підписати президент США Джо Байден.

Що таке боргова стеля Це – загальна сума грошей, яку США може "позичити" на виконання чинних державних зобов'язань: соціальних виплат, зарплат військовим, обслуговування держборгу тощо.

Причина підвищення боргової стелі

Додаткові 2,5 трильйона доларів дозволять країні відтермінувати ризики несплати за своїми зобов'язаннями на весь 2022 рік. Республіканці виступили проти підвищення верхньої межі боргу. Вони переконані, що збільшувати стелю потрібно разом зі скороченням витрат, спрямованих на зменшення дефіциту бюджету та погашення боргу.

Нової верхньої межі має вистачити до початку 2023 року. Однак у листопаді 2022 року відбудуться вибори до Палати Представників. Якщо демократи на них втратять більшість, то можуть спробувати знову підвищити стелю до того, як більшість отримають республіканці.

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Наразі борг США становить 28,9 трильйона доларів. Раніше очільниця Міністерства фінансів Джанет Єллен попереджала, що в уряду можуть виникнути проблеми з виконанням зобов'язань після 15 грудня.