Для "Нафтогазу" критично важливий випуск єврооблігацій, – голова наглядової ради

12 березня 2021 , 10:52
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Бізнес-стратегія НАК "Нафтогаз" фінансується за рахунок власних коштів до 2025 року. Проте у компанії наголосили, для її реалізації вкрай важливий випуск єврооблігацій.

Про це в інтерв'ю повідомила голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд. Успіх випуску єврооблігацій залежить від політичної стабільності в Україні. Інвестори мають бути впевнені, що їм дадуть заробити гроші і погасити облігації.

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Для інвесторів потрібно створити умови

Випуск єврооблігацій має критичне значення для впровадження стратегії. Що означає, що потрібні також умови, які дадуть змогу інвесторам ухвалити рішення інвестувати в нас,
– сказала Споттісвуд.

Споттісвуд сподівається, що уряд залишатиме частину прибутку компанії, аби використати її на реалізацію стратегії. Проте у "Нафтогазі" наголосили, що у них є й альтернативні плани.

"Нафтогаз" хоче залишити частину прибутку для інвестицій

Це на випадок, якщо ми не зможемо залишити частину прибутку для інвестицій. І якщо ми не зможемо випустити бонди, то очевидно, що неможливо інвестувати гроші, яких у нас не буде,
– сказала Споттісвуд.

Якщо уряд залишить ціни на газ для домогосподарств обмеженими, то каже голова наглядової ради, таке рішення може зруйнувати можливості для інвестицій НАК "Нафтогаз".

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Стратегія НАК "Нафтогазу" – динамічний документ

Стратегія НАК "Нафтогаз" – це динамічний документ. Зокрема, компанія взяла на себе зобов'язання досягнути вуглецевої нейтральності до 2040 року. Також є плани щодо зеленої енергетики. Наразі визначають напрямки, доцільні для НАК.

Наприклад, невідомо, чи будемо ми серйозно рухатися в напрямі сонячної енергетики. Ми можемо, але це не є 100% завданням, тому що там є інші, відповідніші інвестори. Сонячна енергетика не належить до наших сильних сторін. А ось воднева – навпаки,
– пояснила Споттісвуд.

Ще один цікавий напрямок – виробництво біогазу – завдяки потужному агропромисловому комплексу з великою кількістю відходів.

У чому полягає бізнес-стратегія НАК "Нафтогаз"?

Документ передбачає напрямки діяльності до 2025 року. Зокрема, мовиться про повернення групі позиції найбільшого гравця на оптовому ринку природного газу України. Частку постачання газу побутовим споживачам хочуть збільшити з 7% до 35%. Також запланований вихід на ринки електроенергії та тепла.