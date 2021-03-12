Бізнес-стратегія НАК "Нафтогаз" фінансується за рахунок власних коштів до 2025 року. Проте у компанії наголосили, для її реалізації вкрай важливий випуск єврооблігацій.

Про це в інтерв'ю повідомила голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд. Успіх випуску єврооблігацій залежить від політичної стабільності в Україні. Інвестори мають бути впевнені, що їм дадуть заробити гроші і погасити облігації.

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Для інвесторів потрібно створити умови

Випуск єврооблігацій має критичне значення для впровадження стратегії. Що означає, що потрібні також умови, які дадуть змогу інвесторам ухвалити рішення інвестувати в нас,

– сказала Споттісвуд.

Споттісвуд сподівається, що уряд залишатиме частину прибутку компанії, аби використати її на реалізацію стратегії. Проте у "Нафтогазі" наголосили, що у них є й альтернативні плани.

"Нафтогаз" хоче залишити частину прибутку для інвестицій

Це на випадок, якщо ми не зможемо залишити частину прибутку для інвестицій. І якщо ми не зможемо випустити бонди, то очевидно, що неможливо інвестувати гроші, яких у нас не буде,

– сказала Споттісвуд.

Якщо уряд залишить ціни на газ для домогосподарств обмеженими, то каже голова наглядової ради, таке рішення може зруйнувати можливості для інвестицій НАК "Нафтогаз".

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Стратегія НАК "Нафтогазу" – динамічний документ

Стратегія НАК "Нафтогаз" – це динамічний документ. Зокрема, компанія взяла на себе зобов'язання досягнути вуглецевої нейтральності до 2040 року. Також є плани щодо зеленої енергетики. Наразі визначають напрямки, доцільні для НАК.

Наприклад, невідомо, чи будемо ми серйозно рухатися в напрямі сонячної енергетики. Ми можемо, але це не є 100% завданням, тому що там є інші, відповідніші інвестори. Сонячна енергетика не належить до наших сильних сторін. А ось воднева – навпаки,

– пояснила Споттісвуд.

Ще один цікавий напрямок – виробництво біогазу – завдяки потужному агропромисловому комплексу з великою кількістю відходів.