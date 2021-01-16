Для фінансування накопичувальних пенсій підвищать 2 податки
В Україні хочуть зробити накопичувальні пенсії обов'язковими. Для цього потрібно збільшити 2 податки: ЄСВ і ПДФО.
Таку думку озвучила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Про це повідомляє LIGA.net.
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Як зміняться податки
Єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб зростуть до 24 і 20%, піднявшись таким чином на 2 процентних пункта. За словами Третьякової, поки відомо, що система буде працювати через спеціально створений державний орган, який буде адмініструвати накопичувальні рахунки українців.
Третьякова додала, що є домовленість з головою НБУ Кирилом Шевченком, що до другого рівня накопичувальних пенсій допустять банки й банківські депозити та, ймовірно, страхові компанії.
Що відомо про накопичувальні пенсії
- В Україні триває пенсійна реформа, в межах якої ми переходимо від солідарної пенсії до системи добровільних внесків, де кожен українець буде сам відповідальний за свою майбутню пенсію.
- Система накопичувальної пенсії – це перехідний етап. Саме на цьому етапі українці й далі отримуватимуть солідарну пенсію, але також почнуть отримувати другу пенсію – накопичувальну.
- Накопичувальна пенсія – це, коли українці роблять виплати на свій індивідуальний рахунок у недержавних фондах. При досягненні пенсійного віку, вони ці гроші можуть отримати одразу, частинами або щомісячно довічно.
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