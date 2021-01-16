В Україні хочуть зробити накопичувальні пенсії обов'язковими. Для цього потрібно збільшити 2 податки: ЄСВ і ПДФО.

Таку думку озвучила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Про це повідомляє LIGA.net.

Важливо Накопичувальні пенсії в Україні стануть обов'язковими: переваги та недоліки

Як зміняться податки

Єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб зростуть до 24 і 20%, піднявшись таким чином на 2 процентних пункта. За словами Третьякової, поки відомо, що система буде працювати через спеціально створений державний орган, який буде адмініструвати накопичувальні рахунки українців.

ЄСВ – це єдиний соціальний внесок. Тобто саме та частка податків, яка йде на пенсії. У 2020 році його розмір – 22% від зарплати або щонайменше 918 гривень 6 копійок.



ПДФО – податок на доходи фізичних осіб. Це загальнодержавний податок, що стягується з доходів. Частка ПДФО коливається від 5% до 18% у залежності від видів доходу.

Третьякова додала, що є домовленість з головою НБУ Кирилом Шевченком, що до другого рівня накопичувальних пенсій допустять банки й банківські депозити та, ймовірно, страхові компанії.

Що відомо про накопичувальні пенсії

В Україні триває пенсійна реформа, в межах якої ми переходимо від солідарної пенсії до системи добровільних внесків, де кожен українець буде сам відповідальний за свою майбутню пенсію.

до системи добровільних внесків, де кожен українець буде сам відповідальний за свою майбутню пенсію. Система накопичувальної пенсії – це перехідний етап. Саме на цьому етапі українці й далі отримуватимуть солідарну пенсію, але також почнуть отримувати другу пенсію – накопичувальну.

на цьому етапі українці й далі отримуватимуть солідарну пенсію, але також почнуть отримувати другу пенсію – накопичувальну. Накопичувальна пенсія – це, коли українці роблять виплати на свій індивідуальний рахунок у недержавних фондах. При досягненні пенсійного віку, вони ці гроші можуть отримати одразу, частинами або щомісячно довічно.

Більше про те, які пенсії отримуватимуть українці – читайте за посиланням.