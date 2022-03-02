Для Білорусі будуть такі ж санкції, як для Росії, якщо перетне кордон, – Кулеба
2 березня 2022 , 13:45Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Дмитра Кулеби
Фінансовий крах в Росії може бути попередженням для Білорусі. Адже такі ж санкції міжнародні партнери України накладуть і на неї, якщо наважиться перетнути кордон.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Частина санкцій щодо Білорусі вже є. Будуть ще більші – такі ж самі, як для Росії, якщо білоруська армія перетне український кордон,
– зазначив Кулеба.
Нагадаємо, що ЄС вже готує 4 пакет санкцій проти Росії. А також Україна починає роботу з партнерами для того, щоб санкції, які вони будуть застосовувати, проникали в саме серце російської економіки.