Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Частина санкцій щодо Білорусі вже є. Будуть ще більші – такі ж самі, як для Росії, якщо білоруська армія перетне український кордон,

– зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що ЄС вже готує 4 пакет санкцій проти Росії. А також Україна починає роботу з партнерами для того, щоб санкції, які вони будуть застосовувати, проникали в саме серце російської економіки.

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