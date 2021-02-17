Дієві способи заощадження за допомогою кешбеку

Кешбек став справжньою знахідною для усіх любителів заощадити та не витрачати лишню копійку на вітер. Проте, ведучи мову про кешбек та всі його переваги, пропонуємо розібратись для початку, що таке кешбек та яка з нього користь для нас.

Принцип дії кешбеку

Кешбек – це повернення грошей в обмін на зроблену покупку чи оплачену послугу.

Як повертаються кошти. Певний відсоток від оплаченої суми, що може в середньому варіюватись від 2% до 20%, повертається клієнтам після того, як вони здійснили оплату. Іноді, для того, щоб повернувся кешбек, повинен пройти фіксований проміжок часу, або сплачено більше зазначеної фіксованої плати, що визначена системою лояльності кешбеку.

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Швидкість повернення коштів. Покупцю потрібно бути готовим до того, що кешбек не повернеться одразу. Це пов’язане з тим, що магазин повинен переконатись, що клієнт не поверне товар назад. Так, залежно від категорії придбаного товару термін очікування кешбеку може бути від 14 до 60 днів.

Варто звернути увагу. Ведучи мову про кешбек потрібно враховувати, що він може діяти лише у магазинах-партнерах банку кредитною карткою якого ви користуєтесь, або лише на чітко зазначену групу товарів чи послуг. Тож, варто спершу перевірити на які категорії діятиме кешбек, це можуть бути: продовольчі продукти, транспорт, розваги, готелі, тощо. Проте у більшості випадків клієнт може щомісяця сам обирати на яку групу товарів чи послуг діятиме кешбек цього разу.

Податок. Ще одним важливим моментом є податок, який потрібно буде сплатити у деяких банках перед тим як отримати кешбек. Так один з українських банків, під час виведення коштів зауважує, що клієнт повинен сплатити податок на прибуток у розмірі 19,5%, який буде містити ПДФО + військовий збір.

Способи економії на кешбеку

Іноземні сайти

За кордоном досить популярними є кешбек сайти, проте в еру інтернету ними скористатись будь-хто. Кешбек сайти отримують комісію з онлайн магазинів, якщо клієнт оплатив покупку, зайшовши по спеціальному посиланню, що запропонував сайт. Тож, щоб зацікавити покупця робити покупки саме у такий спосіб кешбек сайт платить цьому самому покупцеві певний відсоток від повернення. Загалом, відсоток може варіюватись від 3% до 20%.

Серед популярних закордонних сайтів можна виділити наступні:

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Додатки для повернення кешбеку

Колись, чудовим способом заощадити були різні купони на знижки, потім всі перемикнутися на накопичування балів, які згодом можливо було обміняти на певний товар чи послугу. Нині ж заощадити можливо за допомогою власного смартфона, завантаживши декілька додатків.

Серед найпопулярніших можна виділити такі, як:

Capital One Shopping. Додаток працює на платформі Capital One, а серед користувачів найбільшою популярністю користується опція сканування штрих-коду, після застосування якої додаток буде шукати у мережі інтернет дешевшу ціну просканованого товару. Також заощадити в додатку можливо завдяки наступним опціям:

Користувач додатку здійснює покупки у звичайному для себе режимі, проте коли знаходить найнижчу ціну на певний товар, то додаток сповіщає інших користувачів про низьку ціну. Коли ви почнете оформлювати покупку, то додаток спробує застосувати коди купонів до вашого замовлення, завдяки чому ви заощадите.

Dosh. Додаток надає кешбек за здійснення покупок у торгових точках, або великих мережах магазинів, таких як Walmart та ASOS. Також партнерами додатку є безліч ресторанів та більш як 60 готелів по всьому світу. Заробити кошти за допомогою Dosh можливо, запросивши друзів, а коли вони зареєструються, то користувач отримає бонус. Перевести в готівку кешбек користувач може як тільки на його рахунку буде 25 доларів, а вивести кошти за допомогою систем PayPal чи Venmo.

​​MyPoints. Додаток створено для повернення кешбеку до 40%, після здійснення покупки у магазинів-партнерів. У MyPoints їх більш як 2 тисячі, серед яких є такі світові гіганти, як: Target, Amazon, eBay. Також додаток нараховує бонусні 10 доларів кожному новому зареєстрованому користувачу, а накопичений згодом кешбек можливо обміняти на подарункові сертифікати, або ж вивести за допомогою платіжної системи PayPal.

Комунальні платежі

З тарифами на комунальні послуги, що досить часто зростають, особливо доречним для багатьох може стати кешбек під час оплати комунальних платіжок. Зазвичай українці користуються якимось одним способом для оплати рахунків, часто вдаючись до традиційних методів через сплати через касу. Проте, витративши трохи більше часу на буденну справу, можливо чимало заощадити.

Користувач кредитної картки може встановити опцію повернення кешбеку у разі оплати онлайн платежу та повернути від 1% до 5%. На перший погляд, можу здатись, що сума буде досить мала, проте, якщо сплачувати у такий спосіб регулярно та всі платіжки, а особливо у зимовий період, то цілком можливо заощадити.