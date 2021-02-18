Як зекономити на газі: дієві поради зменшення суми в платіжці

Джерело:24 канал
Часи коли більшість українців навіть не задумувались про виростання газу та навіть іноді обігрівали власні домівки за допомогою увімкненої газової конфорки давно в минулому. Нині більшість шукає шляхи як економити блакитне паливо, а його витрати звести до мінімуму.
Коли у квартирі газ використовується виключно для приготування їжі, достатньо зробити наступне:
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Для нагрівання води варто використовувати колонку яка буде споживати газ лише тоді, коли ви безпосередньо використовуєте гарячу воду. Проте, не слід надавати перевагу занадто потужним варіантам, адже чим більша буде потужність колонки, тим більше газу вона споживатиме під час роботи.
Під час індивідуального опалення газом, яке користується чималою популярністю в останні роки, теж можливо заощадити свої кошти.
По-перше, індивідуальне опалення це перший крок до заощадження.
По-друге, варто пам’ятати, що 21 градусу тепла за Цельсієм буде цілком достатньо для комфортної температури й в перегріві приміщення немає ніякого сенсу. До того ж завжди можна понизити температуру коли, наприклад, нікого немає вдома.
По-третє, можна придбати автоматичний регулятор тепла який буде не лише реагувати на перепади температури за вікном, але й ви зможете налаштувати алгоритми роботи таким чином, щоб за декілька годин до вашого повернення додому температура в вашому житлі сама підійматися до потрібної позначки.
Спосіб використання конденсаційних котлів вже перевірений десятиліттями спішної економії в багатьох країнах. Принцип роботи таких котлів оснований на використанні відпрацьованих газів (вихлопів) – конденсату водяних парів з будинкових газів, що раніше викидались в атмосферу, – для отримання додаткового тепла. Таким чином ви ще й зможете допомогти екології нашої планети, направивши викиди, так би мовити, у правильний напрям.
Тож для підтвердження дієвості конденсованих котлів пропонуємо наступну статистику:
Сонячна енергія є досить популярним шляхом, адже вона дозволяє навіть у холодну пору часу під час сонячних днів опалювати приміщення та нагрівати воду. Щоправда, для нагріву води потрібно буде встановити сонячний колектор. Проте, приблизна статистика каже, що на підігрів гарячої води населення витрачає близько 20% теплової енергетики щороку. Тож беручи до уваги кліматичні умови України цю енергію цілком можливо замінити на енергію сонця. До того ж завдяки такому методу є можливість попіклуватись ще раз про нашу екологію.
Ми вже говорили про те, що заощадити на споживанні газу можливо під час приготування їжі, використовуючи мультиварку, що працює на електроенергії. Також ви можете заощадити на блакитному пальному використовуючи електроенергію. Якщо до прикладу за вікном температура близько нуля градусів за Цельсієм, то ви можете скористатись кондиціонером, що буде набагато дешевше. Подібно тепловому насосу буде використовуватись близько 1 кіловату електроенергії для отримання приблизно від 3 до 5 кіловатів тепла, тож економія газу буде досить значною.Отримайте вигідний кредит для погашення заборгованості в інших банках, заповнивши заявку на сайті IdeaBank.