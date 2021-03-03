Діджиталізація та "зелений" курс: уряд затвердив економічну стратегію

Джерело:24 канал
Кабмін 3 березня затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року. Вона враховує діджиталізацію, "зелений" курс, підприємницький та регіональний розвиток.
Таке рішення прийняли на засіданні уряду. Стратегія – це комплексний документ, який має на меті розвиток України.
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У Кабміні зазначили, що стратегія визначає кроки для розвитку:
Документ базується на принципах європейської та євроатлантичної інтеграції, верховенства права, нетерпимість до корупції, чесної конкуренції та однакового доступу для бізнесу.
Це (стратегія – 24 канал) стане вагомим внеском у розвиток успішної, заможної європейської України,
– наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Стратегію розробляли близько 500 учасників. Серед них були експерти, нардепи, представники понад 20 аналітичних центрів, 30 бізнес-асоціацій.
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