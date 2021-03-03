Діджиталізація та "зелений" курс: уряд затвердив економічну стратегію

Кабмін 3 березня затвердив Національну економічну стратегію до 2030 року. Вона враховує діджиталізацію, "зелений" курс, підприємницький та регіональний розвиток.

Таке рішення прийняли на засіданні уряду. Стратегія – це комплексний документ, який має на меті розвиток України.

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Що передбачає стратегія

У Кабміні зазначили, що стратегія визначає кроки для розвитку:

промисловості,

агросектору,

видобутку,

інфраструктури,

транспорту,

енергетики,

інформаційно-комунікаційних технологій,

креативних індустрій,

сфери послуг.

Документ базується на принципах європейської та євроатлантичної інтеграції, верховенства права, нетерпимість до корупції, чесної конкуренції та однакового доступу для бізнесу.

Це (стратегія – 24 канал) стане вагомим внеском у розвиток успішної, заможної європейської України,

– наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як розробляли стратегію

Стратегію розробляли близько 500 учасників. Серед них були експерти, нардепи, представники понад 20 аналітичних центрів, 30 бізнес-асоціацій.

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