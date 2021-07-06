У ДФС пояснили відновлення роботи АЗС Glusco

Мережа автозаправних станцій Glusco днями відновила роботу. Фіскали пояснили, що усе законно, хоча працювати можуть не всі станції.

Районний суд у Харкові виніс ухвалу, яка скасовує арешт на частину майна фігурантів кримінального провадження. Відтак деякі заправки Glusco відновили роботу.

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Працювати можуть не всі АЗС Glusco

За ухвалою суду, дозволили відкрити резервуари з паливом на тих АЗС, де за результатами експертизи якісь палива відповідає ДСТУ.

Для проведення трьох експертиз відібрали понад 500 зразків. За результатами першої експертизи близько 35 зразків палива не відповідають стандартам ДСТУ. Дві експертизи ще тривають,

– повідомляють у ДФС.

На заправках, де якість пального не відповідає стандартам ДСТУ, відкривати резервуари заборонили. До того ж магазини мережі АЗС можуть продавати інші товари.

Фіскали заявляють, що арешт діяв і діє лише на майно, зокрема паливно-мастильні матеріали, а не на самі АЗС та їхню діяльність.

Чому Glusco не працювало

Як пояснюють фіскали, деякі суб'єкти господарювання, організували незаконну схему із ввезення в Україну, зокрема і з Росії, палива, з використанням морських суден. При цьому приховували реальні обсяги імпорту.

Арешт наклали через те, що фігуранти займалися підпільним продажем низькоякісного пального. Схема дозволила ухилитися від сплати податків на близько 240 мільйонів гривень.

Обшуки на Glusco: коротко