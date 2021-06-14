ДФС арештувала корпоративні права АЗС Glusco, яку пов’язують з Медведчуком

Державна фіскальна служба наклала арешт на корпоративні права групи компаній, що завозили нафтопродукти з Росії. Ймовірно, мовиться про мережу АЗС Glusco.

Фіскали встановили, що посадовці організували незаконну схему із ввезення на митну територію України, зокрема з Росії, нафтопродуктів з використанням морських суден, приховуючи реальні обсяги імпорту. Сума збитків сягнула близько 240 мільйонів гривень.

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Як відбувалась схема

З'ясували, що під час оформлення імпортованого палива, у митних деклараціях відображали занижені вагові та якісні показники палива – Євро 4. Потім пальне на підконтрольних нафтобазах змішували з паливом для реактивних двигунів, аби досягнути показника палива Євро 5.

Обшуки мереж

Правоохоронці провели понад 140 обшуків, та перевірили офісні приміщення, нафтобази, морські судна та близько 100 заправок.

Виявили бензин, дизельне паливо, паливо для реактивних двигунів, нафтопродукти загальним об’ємом понад 13 мільйонів літрів. Їх вартість сягнула понад 350 мільйонів гривень.

Відтак наклали арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають також і вищезгадані АЗС на загальну суму понад 700 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! За інформацією "РБК-Україна", мовиться про мережу АЗС Glusco. Її пов'язують з народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Раніше Служба безпеки України проводила обшуки на АЗС. Тоді ЗМІ писали, що СБУ викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів на Glusco.