ДФС арештувала корпоративні права АЗС Glusco, яку пов’язують з Медведчуком

14 червня 2021 , 13:41
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Джерело:

ДФС

Державна фіскальна служба наклала арешт на корпоративні права групи компаній, що завозили нафтопродукти з Росії. Ймовірно, мовиться про мережу АЗС Glusco.

Фіскали встановили, що посадовці організували незаконну схему із ввезення на митну територію України, зокрема з Росії, нафтопродуктів з використанням морських суден, приховуючи реальні обсяги імпорту. Сума збитків сягнула близько 240 мільйонів гривень.

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Як відбувалась схема

З'ясували, що під час оформлення імпортованого палива, у митних деклараціях відображали занижені вагові та якісні показники палива – Євро 4. Потім пальне на підконтрольних нафтобазах змішували з паливом для реактивних двигунів, аби досягнути показника палива Євро 5.

Обшуки мереж

  • Правоохоронці провели понад 140 обшуків, та перевірили офісні приміщення, нафтобази, морські судна та близько 100 заправок. 
  • Виявили бензин, дизельне паливо, паливо для реактивних двигунів, нафтопродукти загальним об’ємом понад 13 мільйонів літрів. Їх вартість сягнула понад 350 мільйонів гривень.

Відтак наклали арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають також і вищезгадані АЗС на загальну суму понад 700 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! За інформацією "РБК-Україна", мовиться про мережу АЗС Glusco. Її пов'язують з народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Раніше Служба безпеки України проводила обшуки на АЗС. Тоді ЗМІ писали, що СБУ викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів на Glusco.

 
Автор: Ольга Музика