Місія МВФ завершилась в Україні, проте про перегляд програми stand-by так і не домовились. Президент Володимир Зеленський запевняє,що програму не закрили і гроші до кінця року Київ таки отримає. Для цього потрібно виконати певні вимоги Фонду, проте не зі всіма глава держави повністю погоджується.

Про це Володимир Зелеснький повідомив під час спілкування з журналістами в рамках форуму "Україна 30".

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Є кілька умов для отримання грошей, – Зеленський

Глава держави наголосив, що чи можна працювати з МВФ – залежить саме від України. Сам Фонд мав назвати дату, коли Київ отримає 2-ий транш. Проте через невиконання вимог цього не зробили.

Ще у нас два транші. Всього в цій програмі три транші: 700 ще мільйонів і ще 700 мільйонів. Зараз повинні вони були надати дату, коли будуть виділений другий транш ще 700 мільйонів. Програма не виконана,

– пояснив Зеленський.

Необхідні законопроєкти уже зареєстрували

Президент назвав кілька умов, які стали на шляху до траншу. Одна з них – це закон про Вищу раду правосуддя.

Їх (МВФ – 24 канал) же годували багато років, що буде такий закон. А ми повинні дуже швидко деякі речі робити, а це дуже непросто – це і земельна реформа, і банківський закон. ВРП ми зареєстрували, зареєстрували законопроєкт про НАБУ,

– уточнив президент.

В України нормальні відносини з МВФ

Зеленський запевняє, що в Києва нормальні відносини з МВФ. Проте всередині країни цій співпраці не допомагає ніхто. Навпаки, наголосив Зеленський, є люди, які йдуть напряму до Фонду, аби показати, що в Україні не так.

Багато лобістів працюють окремо з МВФ, розказуючи, що тут відбувається в Україні: ай-яй-яй, тут таке страшне, якщо були б ми, ми показали. Помічників нема,

– сказав президент.

Зеленський заявляє, що не зовсім погоджується з деякими вимогами МВФ. Проте каже: гроші будуть. В будь-кому разі завжди є план "Б".

"З деякими речами ми погоджуємось, а з деякими – ні. Я гарант Конституції, я захищаю незалежність України",– розповів Зеленський.

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Є вимоги, з якими не погоджуються

Серед таких речей – правки щодо закону про ВРП та ситуація з Конституційним Судом України. Сам глава держави наголосив, що коли з КСУ піде "всім відомий товариш" (мовиться про голову суду Олександра Тупицького), то суд запрацює.

Важливо! 13 лютого місія МВФ завершила свою роботу в Україні без жоних нових домовленостей.За словами постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана, щоб отримати транш – Київ має досягнути значно більшого прогресу. В Офісі Президента, тим часом, запевняють, що технічна частина переговорів з Фондом ще триває.