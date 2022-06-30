Ціна автогазу 30 червня

Середня ціна автогазу за добу подешевшала на 71 копійку до 41,05 гривні за літр. Це сталось через те, що деякі АЗС знизили ціну літра до 2 гривень. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає портал Enkorr.

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На яких АЗС автогаз подешевшав

На 2 гривні за літр у мережах ОККО й WOG. Ціна Автогазу коштує сьогодні 39,99 та 39,98 гривні за літр відповідно.

у мережах ОККО й WOG. Ціна Автогазу коштує сьогодні 39,99 та 39,98 гривні за літр відповідно. На 1 гривню продукт здешевшав у мережах "Авантаж" та "Катрал".

продукт здешевшав у мережах "Авантаж" та "Катрал". На 60 копійок на станціях Shell – до 40,99 гривні за літр.

на станціях Shell – до 40,99 гривні за літр. На 90 копійок за літр, до 41,09 гривень за літр зменшила ціну Mango.

Важливо! Голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що паливна криза закінчується й незабаром можуть скасувати обмеження на обсяг купівлі палива на АЗС.

Середня ціна бензину та дизелю

Зауважимо, що не лише ціна літра автогазу подешевшала за добу. Вартість бензину та дизельного пального також знизилось, найбільше подешевшав бензин А-92, як повідомляє "Мінфін":

Бензин А-95 – 50,61 гривні , подешевшав на 3 копійки, адже вчора ціна становила 50,64 гривні за літр;

, подешевшав на 3 копійки, адже вчора ціна становила 50,64 гривні за літр; Бензин А-92 – 49,50 гривні , а вчора коштувало 50,30 гривні за літр, подешевшало на 80 копійок;

, а вчора коштувало 50,30 гривні за літр, подешевшало на 80 копійок; Дизельне паливо – 56,37 гривні, за добу ціна впала на 4 копійки, добу тому ціна становила 56,41 гривні за літр.

Якими будуть ціни на пальне: прогнози

Олексій Данилов не радить розраховувати на падіння ціни пального, оскільки для цього немає жодних передумов. "Треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, 2 євро за літр, то як у нас може бути 1 євро?" – розповів секретар РНБО.

Зі слів директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ціна пального в Україні буде тепер європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр, а це майже 46 гривень за літр за курсом НБУ.

Аналітики консалтингової компанії Wood Mackenzie вважають, що високі ціни на пальне у світі залишатимуться й у наступному році, однак у другій половині 2023 року тиск дещо спаде.

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