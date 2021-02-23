Платіжка на 16 тисяч доларів: чому американці отримали захмарні рахунки на електроенергію

Жителі штату Техас обурені платіжками на декілька десятків доларів за електроенергію. Ба більше, американці вважають, що сплату рахунків повинен взяти на себе уряд, влада Техасу підтримує позицію мешканців штату.

Платіжки на більш як десяток тисяч доларів

Через рекордно низьку температуру для штату Техас, що був майже повністю вкритий снігом, більшість мешканців отримали платіжки на декілька десятків доларів. Споживачі електроенергії повідомили, що їм прийшли платіжки на суму у 16 тисяч доларів, а деякі пенсіонери заявили, що були вимушені витратити всі заощадження для погашення заборгованості.

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Причина захмарних платіжок

Оскільки штат Техас має незалежну енергетичну мережу, то з настанням холоду, коли забракло енергії не зміг отримати підтримку від сусідніх штатів США. В результаті чого Комісія з комунальних послуг Техасу на надзвичайному засіданні минулого понеділка (15 лютого) вирішила підвищити ціну на енергію.

Рішення Комісії вплинуло на людей, що користуються тарифами зі змінною ставкою. Такі тарифи можуть вийти дешевшими в короткостроковій перспективі, коли погода стабільна, проте нині користувачі тарифу зі змінною ставкою постраждали від збільшення ціни та вимушені сплатити захмарні платіжки.

Витратив всі заощадження

, що в результаті холодів жителі Техасу зазнали відключень електроенергії. Загалом електропостачання у штаті вже відновили, але трохи менш як 30 тисяч споживачів все ще залишалися без світла у неділю, як повідомляє Poweroutage.us

Видання New York Times поділилось історією мешканця Далласу, що був вимушений витратити усі заощадження на погашення боргів. Так ветеран армії США, мешканець міста Даллас, Скотт Вілловбі розповів, що він отримав рахунок на 16 тисяч доларів, у зв'язку з останніми погодними умовами у Техасі та витратив усі заощадження, аби не ходити в боржниках.

Позиція Техасу

Губернатор штату Техас Грег Ебботт закликав вжити заходів, щоб техасці "не потрапили у пастку захмарних рахунків за енергію".

Ми несемо відповідальність за захист техасців від стрибків їхніх рахунків за електроенергію, які є наслідком суворої зимової погоди та перебоїв з електроенергією,

– зауважив губернатор.

Мер Сильвестр Тернер повідомив виданню CBS, що він подав до парламенту штату законопроєкт про забезпечення "достатнього резерву" електроенергії, але керівники штату його не розглядали. Все це можна було передбачити. Я писав про це у 2011 році. І тому, що стосується цих непомірних витрат, – їх повинні брати на себе не споживачі. Вони не винні в тому, що сталося цього тижня,

– Тернер Також, пан Тернер вважає, що система не здатна впоратися із викликами штормів, спричинених зміною клімату, а мер міста Форт-Ворт Бетсі Прайс відмітила, що допомога з оплатою рахунків повинна надходити від уряду Техасу та федерального уряду. Відповідь Білого Дому

Білий Дім у своїй офіційній заяві, як повідомляє BBC News Україна, зазначив, що допомога для штату може включати:

гранти на тимчасове житло та ремонт дому,

недорогі позики для покриття незастрахованих майнових витрат,

інші програми, що допомагають приватним особам та власникам підприємств оговтатись від наслідків катастрофи.

Чинний президент Джо Байден вже оголосив режим масштабного стихійного лиха у Техасі, ще 20 лютого 2021 року, завдяки чому буде використано більше федеральних коштів для надання допомоги штату.