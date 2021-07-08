Десятки мільярдів: голова ДФС прозвітував про результати роботи у 2021 році

Голова фіскальної служби України (ДФС) Вадим Мельник розповів про результати роботи ДФС за перше півріччя 2021 року. Економічний ефект роботи податкової міліції за цей час складає понад 13 мільярдів гривень.

Результати роботи ДФС від початку 2021 року

Незаконне переміщення готівки

Очільник ДФС розповів, що служба запобігла незаконному переміщенню готівки, через лінію розмежування, у розмірі 250 мільярдів гривень. Для цього на КПВВ було оглянуто більш як 40 мільйонів громадян.

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Результати роботи ДФС за цей час по індустріях:

вилучено 1 901,4 тонни спирту на 357,6 мільйона гривень;

на 357,6 мільйона гривень; вилучено 443 тонн лікеро-горілчаних виробів на 108,8 мільйона гривень;

на 108,8 мільйона гривень; вилучено понад 13 мільйонів пачок тютюнових виробів на 444,96 мільйона гривень;

на 444,96 мільйона гривень; вилучено понад 35,33 тонни паливно-мастильних матеріалів на 1,1 мільярда гривень.

Порушення у міських адміністраціях

Економічний ефект роботи податкової міліції за перше півріччя 2021 року склав

Мельник також розповів про основні порушення у міських адміністраціях: маніпуляції з тендерами та у сфері орендної плати.

В діяльності департаменту земельних ресурсів КМДА було виявлено порушень на 100 мільйонів гривень у сфері орендної плати за землю.

У діяльності "Київтеплоенерго" виявлено маніпуляцій з тендерами на 260 мільйонів гривень.

Відео з пресконференції фіскальної служби