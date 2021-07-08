Результати роботи ДФС від початку 2021 року
Незаконне переміщення готівки
Очільник ДФС розповів, що служба запобігла незаконному переміщенню готівки, через лінію розмежування, у розмірі 250 мільярдів гривень. Для цього на КПВВ було оглянуто більш як 40 мільйонів громадян.
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Результати роботи ДФС за цей час по індустріях:
- вилучено 1 901,4 тонни спирту на 357,6 мільйона гривень;
- вилучено 443 тонн лікеро-горілчаних виробів на 108,8 мільйона гривень;
- вилучено понад 13 мільйонів пачок тютюнових виробів на 444,96 мільйона гривень;
- вилучено понад 35,33 тонни паливно-мастильних матеріалів на 1,1 мільярда гривень.
Порушення у міських адміністраціях
Мельник також розповів про основні порушення у міських адміністраціях: маніпуляції з тендерами та у сфері орендної плати.
- В діяльності департаменту земельних ресурсів КМДА було виявлено порушень на 100 мільйонів гривень у сфері орендної плати за землю.
- У діяльності "Київтеплоенерго" виявлено маніпуляцій з тендерами на 260 мільйонів гривень.
Відео з пресконференції фіскальної служби