Результати роботи ДФС від початку 2021 року

Незаконне переміщення готівки

Очільник ДФС розповів, що служба запобігла незаконному переміщенню готівки, через лінію розмежування, у розмірі 250 мільярдів гривень. Для цього на КПВВ було оглянуто більш як 40 мільйонів громадян.

Цікаво Наскільки економним є гібридне авто

Результати роботи ДФС за цей час по індустріях:

вилучено 1 901,4 тонни спирту на 357,6 мільйона гривень;

на 357,6 мільйона гривень; вилучено 443 тонн лікеро-горілчаних виробів на 108,8 мільйона гривень;

на 108,8 мільйона гривень; вилучено понад 13 мільйонів пачок тютюнових виробів на 444,96 мільйона гривень;

на 444,96 мільйона гривень; вилучено понад 35,33 тонни паливно-мастильних матеріалів на 1,1 мільярда гривень.

Економічний ефект роботи податкової міліції за перше півріччя 2021 року склав 13,163 мільярда гривень.

Порушення у міських адміністраціях

Мельник також розповів про основні порушення у міських адміністраціях: маніпуляції з тендерами та у сфері орендної плати.

В діяльності департаменту земельних ресурсів КМДА було виявлено порушень на 100 мільйонів гривень у сфері орендної плати за землю.

У діяльності "Київтеплоенерго" виявлено маніпуляцій з тендерами на 260 мільйонів гривень.

Відео з пресконференції фіскальної служби