Переселенці, військові і медики: хто зможе оформити дешевий лізинг на житло

Джерело:24 канал
В Україні паралельно з дешевою іпотекою на житло запустять доступний фінансовий лізинг для купівлі помешкань. Однак він буде доступний лише для певної категорії осіб.
Лізинг на житло обговорювали на форумі "Україна.30. Інфраструктура". Про те, що невдовзі з'явиться можливість його запровадження, заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
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Він окреслив: лізинг на житло видаватимуть під 5%. Однак не для всіх охочих.
Для кого саме цей фінансовий лізинг на житло? По-перше, це медики, військові, поліцейські, педагоги, соціально незахищені верстви населення і, сподіваюся, ми зможемо це зробити і для внутрішньо переміщених осіб,
– зазначив Тимошенко.
За його словами, про доступний лізинг на житло в Україні говорять багато років, але фактичного механізму досі не було. Поки не ухвалили відповідний закон. "Ми знайшли цей механізм, і, сподіваюся, вже в I півріччі іпотека і лізинг будуть запущені", – додав Тимошенко.
Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко зазначив, що перший внесок за іпотечним кредитом має становити 20%, а строк виплати – від 20 до 30 років.
Я думаю, багато хто знає, що 90% кредитів по іпотеці закриваються через 10 років. Люди прагнуть якнайшвидше виплатити іпотеку та жити у своїй оселі,
– сказав він.
Тимошенко висловив сподівання, що в першому півріччі 2021 року, ця іпотека і фінансовий лізинг будуть запущені. І це дасть найголовніше – житло людям.