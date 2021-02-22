Переселенці, військові і медики: хто зможе оформити дешевий лізинг на житло
В Україні паралельно з дешевою іпотекою на житло запустять доступний фінансовий лізинг для купівлі помешкань. Однак він буде доступний лише для певної категорії осіб.
Джерело:24 канал
Лізинг на житло обговорювали на форумі "Україна.30. Інфраструктура". Про те, що невдовзі з'явиться можливість його запровадження, заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Нагадаємо Рада схвалила закон про фінансовий лізинг: що він передбачає
Він окреслив: лізинг на житло видаватимуть під 5%. Однак не для всіх охочих.
Для кого саме цей фінансовий лізинг на житло? По-перше, це медики, військові, поліцейські, педагоги, соціально незахищені верстви населення і, сподіваюся, ми зможемо це зробити і для внутрішньо переміщених осіб,
– зазначив Тимошенко.
За його словами, про доступний лізинг на житло в Україні говорять багато років, але фактичного механізму досі не було. Поки не ухвалили відповідний закон. "Ми знайшли цей механізм, і, сподіваюся, вже в I півріччі іпотека і лізинг будуть запущені", – додав Тимошенко.
Що таке лізинг?Це оренда або прокат. Мовиться про підприємницьку діяльність, яка передбачає надання за винагороду власного майна у користування комусь іншому.
Фінансовий лізинг нерухомості – це довготривала оренда житла, особливість якої в тому, що після завершення дії договору, житло переходить у власність орендатора.
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Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко зазначив, що перший внесок за іпотечним кредитом має становити 20%, а строк виплати – від 20 до 30 років.
Я думаю, багато хто знає, що 90% кредитів по іпотеці закриваються через 10 років. Люди прагнуть якнайшвидше виплатити іпотеку та жити у своїй оселі,
– сказав він.
Тимошенко висловив сподівання, що в першому півріччі 2021 року, ця іпотека і фінансовий лізинг будуть запущені. І це дасть найголовніше – житло людям.
Що передбачає закон про фінансовий лізинг
- У першому читанні його ухвалили ще у лютому 2020 року.
- Вдруге його підтримали через рік – у січні 2021 року.
- Метою закону є захист прав обох сторін лізингового договору. Відтак українське законодавство наблизили у цій сфері до законів Євросоюзу.
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