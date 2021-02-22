Лізинг на житло обговорювали на форумі "Україна.30. Інфраструктура". Про те, що невдовзі з'явиться можливість його запровадження, заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Він окреслив: лізинг на житло видаватимуть під 5%. Однак не для всіх охочих.

Для кого саме цей фінансовий лізинг на житло? По-перше, це медики, військові, поліцейські, педагоги, соціально незахищені верстви населення і, сподіваюся, ми зможемо це зробити і для внутрішньо переміщених осіб,

– зазначив Тимошенко.

За його словами, про доступний лізинг на житло в Україні говорять багато років, але фактичного механізму досі не було. Поки не ухвалили відповідний закон. "Ми знайшли цей механізм, і, сподіваюся, вже в I півріччі іпотека і лізинг будуть запущені", – додав Тимошенко.