Держзайми Великої Британії сягнути найвищих показників з кінця Другої світової

Вартість заходів задля підтримки економіки Великої Британії під час коронокризи змусили підняти державні запозичення до найвищого рівня з кінця Другої світової війни. Внаслідок чого, запозичення країни збільшились на майже 250 мільярдів фунтів стерлінгів за рік.

Фінансові показники Великої Британії

Національна статистична служба (ONS) Великої Британії заявила, що різниця між державними витратами та податковим доходом сягнула 303,1 мільярда фунтів стерлінгів за рік. Розрахунки проводились за період від березня 2020 року до березня 2021 року. Такі заходи, як додаткові платежі, сильно вразили державні фінанси.

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Адже, позики лише в березні досягли 28 мільярдів фунтів стерлінгів, що становить рекордно високий показник за вище згаданий місяць.

Чисті запозичення державного сектору без урахування банків державного сектору / Інфографіка ONS

Коментар експерта

Попри рекордну цифру, Пол Інсон, директор Інституту фіскальних досліджень, заявив, що річна цифра запозичень була трохи кращою, ніж очікувалося місяць тому.

Велика історія в певному сенсі полягає в тому, що вони (цифри запозичень – 24 канал) становлять на 250 мільярдів фунтів стерлінгів більше, ніж рік тому,

– сказав Інсон.

Експерт заявив, що подібна фінансова ситуація у Великій Британії здебільшого склалась через величезну кількість додаткових державних витрат на підтримку економіки за останній рік. Падіння економіки Великої Британії Підтримка приватних підприємств під час пандемії Національна статистична служба Великої Британії повідомила, що заходи щодо підтримки приватних осіб та підприємств під час пандемії сприяли збільшенню щоденних витрат центрального уряду на 203,2 мільярда фунтів стерлінгів, або на 27,5%. Розрахунки проводились за період від березня 2020 року до березня 2021 року. Зниження надходжень податків

У той самий час надходження від податків та національного страхування впали на 34,9 мільярда фунтів стерлінгів. Тобто, зменшившись на 5%, у порівнянні з попередніми 12 місяцями. Варто відзначити, що такі показники є нижчими, ніж прогнозувало Управління з питань бюджетної відповідальності (OBR), що є фіскальним наглядовим органом у Великій Британії.