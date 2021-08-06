Думки українців
Згідно з даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2020 рік Держстату, думки українців розділились наступним чином:
- 7,1% населення вважають, що їх матеріальне становище покращиться у наступних 12 місяців,
- 44,3% – вважають, що воно навпаки погіршиться.
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Однак були й ті, хто вважав, що їх матеріальне становище ніяк не зміниться, або ж не змогла дати відповідь, зокрема:
- 47,4% – заявили, що матеріальний стан залишиться без змін,
- 1,2% – не змогли відповісти.
У якого відсотка українців матеріальне становище покращилось
У Держстаті також відмітили, що був певний відсоток населення у кого за останніх 12 місяців покращилось матеріальне становище й надали наступну статистику:
- у 6% опитаних покращилось матеріальне становище за вище згаданий проміжок часу,
- 50,4% – відповіли, що погіршився,
- 43,6% – зазначили, що воно залишилось без змін.
До якого класу відносять себе українці
- Дві третини українців, тобто 67,1% відносять себе до бідних.
- До не бідних, однак й не до представників середнього класу віднесли себе 31,9% опитаного населення.