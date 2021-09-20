Держстат покращив економічний прогноз для України: ВВП у II кварталі 2021 року
20 вересня 2021 , 17:03Читать новость на русском
Джерело:Державна служба статистики
Реальний валовий внутрішній продукт України у II кварталі 2021 року збільшився на 5,7% проти аналогічного періоду торік. Про це йдеться в уточненому прогнозі Державної служби статистики.
Реальний ВВП
- У II кварталі (квітень – червень) 2021 року проти I кварталу (з урахуванням сезонного фактора) реальний ВВП зменшився на 0,7%.
- Проти II кварталу 2020 року збільшився на 5,7%, зазначає відомство у звіті.
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Номінальний ВВП
У Держстаті зазначили, що номінальний ВВП склав 1,169 трильйона гривень, а ВВП в розрахунку на одну людину – 28,189 тисячі гривень.
Спад ВВП
- В I кварталі (січень – березень) спад ВВП склав 2,2%.
- У 2020 році ВВП знизився на 4% після чотирьох років зростання.
Графік зміни ВВП від I кварталу 2016 року до II кварталу 2021 року / Скриншот Держстату
Прогнози росту ВВП у 2021 році
- НБУ прогнозує зростання реального ВВП на рівні 3,8%.
- Мінекономіки очікує зростання реального ВВП на рівні 4,1%.
- МВФ прогнозує зростання ВВП України на 4%.