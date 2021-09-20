Реальний ВВП

У II кварталі (квітень – червень) 2021 року проти I кварталу (з урахуванням сезонного фактора) реальний ВВП зменшився на 0,7%.

Проти II кварталу 2020 року збільшився на 5,7%, зазначає відомство у звіті.

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Номінальний ВВП

У Держстаті зазначили, що номінальний ВВП склав 1,169 трильйона гривень, а ВВП в розрахунку на одну людину – 28,189 тисячі гривень.

Спад ВВП

В I кварталі (січень – березень) спад ВВП склав 2,2%.

У 2020 році ВВП знизився на 4% після чотирьох років зростання.

Нагадаємо, що раніше у Держстаті оцінили зростання ВВП на 5,4% у II кварталі 2021 року, детальніше про це – читайте тут.

Графік зміни ВВП від I кварталу 2016 року до II кварталу 2021 року / Скриншот Держстату

Прогнози росту ВВП у 2021 році